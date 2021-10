Gol e carattere, mago Tudor ha rialzato il Verona

Meno di un mese di lavoro e grandi risultati per i gialloblu, il tecnico croato, ancora imbattuto, sta mettendo le cose al loro posto dopo il breve regno di Di Francesco. Ora sosta e poi il Milan

Un ambiente depresso. Questo ha trovato Igor Tudor dopo che Eusebio Di Francesco aveva svuotato il suo armadietto al campo d’allenamento del Verona. Zero punti e musi lunghi. La squadra elettrizzata dalla gestione Juric aveva smarrito il suo credo, fatto di corsa, duelli e voglia di vincere. A Tudor è bastato smuovere quello, il carattere perduto dai giocatori a disposizione, mettendoli in campo nel modo in cui conoscono meglio. Ieri con lo Spezia è arrivato il quarto risultato utile consecutivo, la seconda vittoria (4-0) dopo quella clamorosa contro la Roma. In mezzo due pareggi che potevano essere qualcosa di più, soprattutto in quel di Salerno dove i gialloblu erano avanti di due reti dopo la doppietta di Kalinic. Abbassamenti di concentrazione che ci possono stare quando si insedia un nuovo mister.

Il selfie di ieri dopo la vittoria con lo Spezia, simbolo di un ambiente rigenerato – Fonte today.it

Tudor è quindi ancora imbattuto da quando occupa la panchina veronese. La voglia di rivalsa lo ha spronato a fare di più rispetto alle precedenti avventure con Udinese e Juventus. Soprattutto nell’ultima esperienza da vice di Pirlo, ha vissuto situazioni che non gli sono piaciute. Ora c’è lui al timone e i risultati per adesso gli danno ragione. Quattro gare, due vittorie e due pareggi e diversi giocatori da valorizzare e rigenerare. Quest’ultima è la missione che vuole portare a compimento.

Sotto la sua guida si sta risolvendo il problema del gol. Sia Kalinic che Simeone stanno sempre più centrando la porta e le loro reti unite a quelle di esterni e centrocampisti portano il Verona ad avere il quarto attacco del campionato insieme a Milan e Lazio. Sono 15 le reti realizzate dall’Hellas e, oltre ai soliti noti, le punte stanno dando un notevole contributo, anche Caprari, arrivato come presunto pallino di Eusebio Di Francesco, sta diventando sempre più importante negli schemi di Tudor. L’unico rimasto un po’ ai margini è Kevin Lasagna, ma potrebbe arrivare anche il suo momento.

Ora arriva la sosta, forse il tecnico non sarà felicissimo visto che avrebbe voluto cavalcare l’onda dell’ultimo trend in campionato. Una pausa che potrebbe essere sfruttata per oliare ancora di più i meccanismi di una squadra che deve migliorare su diversi aspetti come la tenuta mentale ma soprattutto quella difensiva. Sono 14 i gol subiti fino a qui e sabato 16 ottobre bisognerà recarsi in quel di San Siro contro un Milan lanciatissimo e affamato. Un test quasi proibitivo ma che andrà affrontato con la sfrontatezza che ha caratterizzato il Verona degli ultimi anni. A Tudor il carattere non manca, la speranza è che lo trasmetta anche ai suoi.

Glauco Dusso