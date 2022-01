Gol, assist e carisma: la Roma si gode Sergio Oliveira

Il giocatore portoghese è arrivato da appena una settimana ed è già diventato un punto fermo del centrocampo giallorosso

Due gol ed un assist in tre partite: José Mourinho sperava che il nuovo acquisto Sergio Oliveira, da lui fortemente voluto, potesse essergli d’aiuto sin da subito per raddrizzare la stagione della Roma, ma probabilmente neanche lui poteva immaginare un inizio del genere. Certamente è ancora presto per dare un giudizio definitivo sul giocatore portoghese, anche visto il livello degli avversari affrontati dai giallorossi nell’ultima settimana, ma una prima valutazione è possibile ed in ottica futura è sicuramente una valutazione positiva.

Oliveira ha avuto il merito di inserirsi subito nel centrocampo della Roma senza timore di prendersi responsabilità, di ricoprire più posizioni in mezzo al campo, di attaccare e di difendere quando la situazione lo ha richiesto. In Coppa Italia contro il Lecce ha iniziato da trequartista e sebbene la sua posizione naturale sia più arretrata non ha sfigurato. Il meglio però lo ha mostrato nelle due gare di campionato contro Cagliari ed Empoli, da mediano: oltre ai due gol e all’assist per Abraham ci sono stati 180 minuti di qualità e quantità che hanno permesso a lui ed ai suoi compagni di squadra di esprimersi al massimo del potenziale. Oliveira infatti non solo incide sul gioco grazie alle sue qualità individuali, ma grazie al suo carisma ha impattato positivamente anche sui suoi compagni di squadra, moltiplicando il loro valore. Bisognerà vedere se dopo la pausa, quando verrà il momento di sfide di maggior livello, questo impatto positivo continuerà, ma per il momento il centrocampo della Roma sembra aver trovato una buona stabilità. A differenza di quanto avvenuto troppo spesso negli scorsi mesi infatti, ora, il supporto alla fase difensiva e alla creazione di gioco è più continuo ed efficace. Senza dubbio molto del merito è del nuovo acquisto proveniente dal Portogallo.

Ora c’è la pausa, forse arrivata sul più bello. Tempo per ricaricare le pile e prepararsi a sfide via via sempre più difficili. Test probanti ma necessari per vedere se la Roma, rinforzata dal suo nuovo leader col codino, può compiere davvero il salto di qualità. Molto dipenderà da Mourinho, che chiedeva un centrocampista di qualità ed ora è stato accontentato. Il momento è ora.

Luca Missori

(Fonte immagine: Romanews.eu)