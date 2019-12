Goal line technology… di cosa si tratta

Entriamo nel merito di una grande rivoluzione nel mondo del calcio

Approvata dalla FIFA e dall’IFAB nel 2012 ed adottata dalla serie A nel 2015 ; non è difficile imbattersi ogni domenica sulla goal line technology; ma di cosa si tratta e come funziona?

E’ bene addentrarci prima nel regolamento del giuoco del calcio dove nella regola 10 “segnatura di una rete” stabilisce che “una rete è segnata quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta tra i pali e sotto la traversa”. La goal line technology è quindi uno strumento a disposizione degli arbitri per ridurre al minimo l’errore umano.

Tra i sistemi di rilevazione utilizzati per stabilire se il pallone abbia varcato la linea di porta i più utilizzati sono il GoalRef e l’Hawk-Eye. Quest’ultima, nota come “occhio di falco” già utilizzata da tempo nel tennis e nel cricket e definita camera-based technology.

Questa tecnologia, che non interferisce con lo svolgimento della gara, permette di mandare un segnale al direttore di gara tramite il suo orologio da cui si evince la segnatura (o non segnatura) di una rete in meno di un secondo.





Le immagini delle 7 telecamere, vengono elaborate in una frazione di secondo in modo da individuare l’esatta posizione del pallone; infatti il sistema riesce a captare anche una singola posizione del pallone in un determinato momento e non bisogna ricorrere a specifici palloni per l’utilizzo. Il sistema inoltre non crea disagio e non è influenzato dalle condizioni del terreno di giuoco (fango sia in campo che sulla palla).

Bastano solo 2 delle 7 telecamere per localizzare il pallone e fino ad oggi non c’è stato un minimo errore da parte del sistema, il quale è accurato al millimetro e non dà adito a replay contradditori.

Il software combina, in tempi infinitesimi pari a frazioni di secondo, tutte le informazioni sulla localizzazione del pallone.

Nel momento in cui la Hawk-eye rileva che il pallone abbia oltrepassato la linea di porta, manda un segnale all’arbitro tramite il suo orologio, sviluppato da Leikr e tarato per la Hawk-eye.

Altra caratteristica della goal line technology riguarda la presenza e interferenza dei giocatori in campo; infatti il sistema è in grado di rimuovere le sagome dei calciatori per permettere la completa visualizzazione del pallone e permettere ai telespettatori di vedere il classico replay comodamente dal divano di casa.

Un passo avanti per lo sport più praticato del mondo; infatti proprio grazie a questa tecnologia si poteva riscrivere la storia del calcio (ed eliminare gli strascichi di polemiche susseguitesi), come per esempio il famoso goal di Muntari in Milan-Juventus, oppure il gol di Messi in un Barcelona-Valencia o addirittura il goal non convalidato a Pedro Mendes in un lontano Manchester UTD-Tottenham, sperando che questo nuovo strumento aiuti ad avere un calcio più pulito e soprattutto più spettacolare.





fonte foto: wikipedia

Gabriele D’Acuti