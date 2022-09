Gnonto sbarca in Premier League, ultimi mesi da favola per il classe 2003

L’italo-ivoriano è stato acquistato dal Leeds praticamente all’ultimo giorno di mercato. Dallo Zurigo al campionato più bello e affascinante del mondo

La favola di Gnonto continua. Dopo l’esordio con la Nazionale nel mese di giugno a soli 18 anni, il giovane attaccante italo-ivoriano è sbarcato in Premier League al Leeds. L’ex giocatore del vivaio dell’Inter approda in una delle società più importanti del calcio inglese per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita a favore dello Zurigo, ex squadra di Wilfried. Ma perché le squadre italiane lo hanno lasciato andare? Perché non hanno creduto appieno nelle sue potenzialità? Probabilmente Gnonto rappresenta la fotografia del sistema calcio Italia, sempre più ritrovo per giocatori maturi o a fine carriera. Mancini se lo coccola in attesa della sua esplosione definitiva.

Sandro Caramazza