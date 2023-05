Gli ultimi verdetti della Premier League

Il Leicester retrocede in Championship a 7 anni dal titolo del 2016, decisiva la vittoria dell’Everton contro il Bournemouth

Nella giornata di ieri si è giocata l’ultima gara di Premier League e sono emersi gli ultimi verdetti. Nella parte alta della classifica va segnalata la qualificazione ai preliminari di Conference League dell’Aston Villa, che dà ancora più credito allo splendido lavoro di Unai Emery. Altra stagione amara invece per il Tottenham e per Harry Kane. Gli Spurs sono rimasti fuori dalle coppe europee e l’attaccante inglese, nonostante abbia segnato 30 gol, arriva secondo nella classifica marcatori dietro ad Haaland, che ne ha realizzati 36. Per Kane è la seconda volta in carriera, dopo la stagione 2017-18, che segna almeno 30 gol in campionato senza vincere il titolo di capocannoniere. Stagione negativa anche per il Chelsea, che chiude al dodicesimo posto. Nelle ultime ore i Blues hanno annunciato l’ingaggio di Mauricio Pochettino nel ruolo di manager, con un contratto di 2 anni con opzione per il terzo.

Per quanto riguarda la zona retrocessione si salva l’Everton che, vincendo contro il Bournemouth, condanna alla Championship il Leeds e il Leicester, il quale retrocede a 7 anni dallo storico titolo del 2016, anche nel nostro campionato è successo di veder retrocedere squadre che pochi anni prima avevano vinto lo scudetto: dagli anni ’80 in poi il Verona andò in Serie B nel 1990 dopo aver vinto nel 1985 mentre Napoli e Sampdoria, rispettivamente campioni d’Italia nel ’90 e nel ’91, scesero di categoria nel ’98 e nel ’99.

