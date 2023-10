Gli infortuni in serie A continuano: Alessio Romagnoli recuperabile, Biraghi da valutare, Pezzella KO

Tempo di lettura 1 minuto

Periodo sfortunato nel campionato italiano, il turno infrasettimanale produce nuovi ko che vanno a sommarsi ai già numerosi delle prime giornate

Una stagione iniziata nel peggiore dei modi per quanto riguarda gli infortunati in serie A. Tra mercoledì e giovedì altri episodi che hanno interessato diverse squadre. Non c’è pace per la Fiorentina che dopo aver perso Dodò, fino quasi alla prossima primavera, e Yerry Mina deve valutare le condizioni di Biraghi. Non sembra niente di grave ma ieri sera il capitano viola è dovuto uscire per una botta alla caviglia. Non pare preoccupata la Lazio, invece, per Alessio Romagnoli che si è procurato una frattura composta delle ossa nasali. Il difensore è apparso recuperabile per domani, ovviamente utilizzando una maschera protettiva. Brutto infortunio, invece, per Giuseppe Pezzella dell’Empoli che si è fratturato il malleolo, il terzino dovrà quindi stare fuori con tutta probabilità sino a fine 2023. Per gli azzurri out anche Bereszynski a causa di un problema muscolare. Spera anche la Salernitana visto il risentimento all’adduttore destro di Candreva.

Glauco Dusso