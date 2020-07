Gli effetti del coronavirus: il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato

Decisione presa da ‘France Football’. E’ la prima volta dal 1956. Marcello Lippi: ”Altro sacrificio da sopportare”

Ci voleva, purtroppo, il coronavirus per risolvere l’eterna rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo. E’ infatti ufficiale che il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato. Così ha deciso ‘France Football’, motivando la decisione con il coronavirus che ha stravolto gran parte del calcio mondiale, cancellando eventi come l’Europeo e l’Olimpiade di Tokyo.

Una notizia, se vogliamo, storica perché sarà la prima volta dal 1956 (anno della nascita del premio) che la stagione si concluderà senza un re. Rimandata dunque di un anno l’eterna sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo: i due fuoriclasse dominano la scena da ormai 12 anni (soltanto Modric nel 2018 è riuscito a inserirsi nel dualismo), ma anche loro dovranno arrendersi al coronavirus. Tutto rimandato al 2021, si resta 6-5 per la Pulce. Questo il comunicato della rivista francese: ”A circostanze eccezionali corrispondono disposizioni eccezionali. Per la prima volta nella sua storia, iniziata nel 1956, il Pallone d’Oro non verrà assegnato nel 2020, a causa della mancanza di condizioni eque sufficienti”.

La decisione di ‘France Football’ è stata commentata da Marcello Lippi: ”Scelta coerente con la situazione attuale. Certamente dispiace perché è una competizione che dà lustro al calcio e a chi la vince, ma già adesso il calcio internazionale sta facendo il massimo per portare a termine tutte le competizioni e questo è un altro sacrificio da sopportare”.

