Gli attuali migliori portieri della Serie A 2020/21

Nè Handanovic, Szczesny o Donnarumma, ma i più bravi numeri uno per media voto sono altri

Si sa per vincere le partite, non occorre soltanto avere degli attaccanti che ti segnano, o dei centrocampisti che accompagnano bene l’azione, ma è necessario anche avere un pacchetto arretrato ben compatto e un portiere che dia sicurezza all’intera squadra. Il ruolo dell’estremo difensore è probabilmente il più delicato che ci sia nel mondo del football, in quanto dalla sua tenuta sia fisica che mentale, arrivano i risultati più importanti della squadra.

In questo inizio di stagione, i portieri della Serie A sono stati in molti casi determinanti per portare a casa i tre punti o per raccogliere quel punto fondamentale per la gestione della squadra. Ecco i migliori numeri uno sia per rendimento che per media voto di questo primissima parte di stagione. Allarme spoiler: non ci sono i portieri delle big.

I cinque migliori portieri della Serie A 2020/21

Al primo posto di questa prestigiosa classifica, c’è l’estremo difensore del Verona, Marco Silvestri. Attualmente, il portiere scaligero ha subito solo cinque reti in sette gare di campionato, ottenendo anche tre clean sheet (contro Roma a tavolino, Udinese e Genoa). Importante anche la sua media voto, che di 6,57.

Bene anche Antonio Mirante, che ha subìto sul campo solo sette reti. Il portiere giallorosso, sempre più in vantaggio dello spagnolo Pau Lopez per una maglia da titolare, ha una grande media voto di circa 6,5.

Nonostante le 11 reti subite, anche Emil Audero della Sampdoria è tra i migliori portieri della Serie A. Il numero uno di origini indonesiane ha anche ottenuto un grande clean sheet nel match casalingo vinto dalla Sampdoria contro la Lazio per 3 a 0. La media di Audero è di 6,36.

A braccetto con il portiere blucerchiato, c’è il numero uno del Cagliari, Alessio Cragno. L’estremo difensore dei sardi, già nel giro della nazionale di Mancini, la sua porta è stata inviolata nell’uscita contro la Sampdoria. Nonostante i 15 gol subiti dal Cagliari in campionato, Cragno ha una media voto di 6,36.

Infine, a chiudere questa classifica c’è il portiere orobico Marco Sportiello. Il numero 57 dell’Atalanta ha una media voto di 6,29, nonostante i 14 gol presi dalla sua squadra. Buone, comunque, le prestazioni del secondo di Gollini (infortunato), che ha parato anche un rigore a Quagliarella.

Fonti foto: winwinscommesse.it ;Transfermakt; calciomercato.com; Gianluca di marzio; getty images; rai sport

Sandro Caramazza