Gli allenatori incoronano Pioli: a lui la Panchina d’Oro 2021/22

Il tecnico rossonero si aggiudica il riconoscimento per la straordinaria cavalcata valsa lo scudetto al Milan, per la serie B e la C premiati Pecchia e Baldini

Un successo annunciato. Assegnata quest’oggi la Panchina d’Oro per l’annata 2021/22. Il premio è andato ovviamente a Stefano Pioli, autore con il suo Milan di un incredibile campionato che ha riportato il titolo di campioni d’Italia ai rossoneri dopo 11 anni. A votare sono stati gli allenatori (33 su 46 per il mister rossonero), al secondo posto si è piazzato Davide Nicola mentre al terzo Luciano Spalletti.

Fonte figc.it

Per quanto riguarda invece i campionati di serie B e serie C i premi sono andati a Fabio Pecchia, che ha riportato la Cremonese in A, e Silvio Baldini, promosso con il suo Palermo in B. Pioli, che succede a Conte nell’albo d’oro del riconoscimento, ha dichiarato “Quando rivedo quello che abbiamo fatto l’anno scorso le emozioni si sentono ancora. Voglio condividere questo premio con tutte le persone speciali che lavorano a Milanello, col mio staff e soprattutto coi miei giocatori”. La premiazione si è tenuta a Coverciano alla presenza di tutti gli allenatori, tranne quelli impegnati stasera e in Champions League nei prossimi giorni.

Glauco Dusso