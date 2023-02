Giuseppe Rossi nuova unione con la Spal

Pepito torna a Ferrara dopo il mancato rinnovo a fine stagione scorsa

E così, dopo un periodo da svincolato, Rossi non ha resistito al richiamo del terreno verde e lo vedremo nell’ennesimo esordio della sua sfortunata carriera. A 36 anni da poco compiuti (1 febbraio 1987) vestirà nuovamente la maglia della Spal, in serie B, con un contratto sino al 30 giugno 2023, senza opzioni per un eventuale rinnovo. Pepito, nella precedente esperienza con gli spallini (dal novembre 2021 al 30 giugno 2022 ndr), aveva giocato 14 partite condite da 3 reti e adesso è tornato convinto di poter dare una mano alla squadra e lo stesso pensiero sembra averlo anche il nuovo Allenatore Massimo Oddo. Sappiamo bene che i numeri non mancano all’ex azzurro che, in alcune occasioni, potrà essere influente anche a partita in corso.

Fonte foto: seriebgol.it

Luigi A. Cerbara