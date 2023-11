Giuseppe Marotta e Inter ancora insieme sino al 2027

Tempo di lettura meno di un minuto

Il Presidente Steven Zhang rinnova la sua fiducia nei confronti dell’AD dell’area sport prolungando il suo contratto per altri 4 anni

L’ufficialità è stata data durante il CDA odierno in cui si sono evidenziati i risultati sportivi ed economici raggiunti dal club negli ultimi anni, conseguenza naturale quindi il rinnovo contrattuale di Marotta che, molto probabilmente, toccherà tutta l’area sportiva, a partire dal DS Piero Ausilio. Risultati positivi, come accennato, anche per la parte economica che vede una previsione di bilancio in netta salita. Nel primo trimestre amministrativo 2023/2024 (luglio-settembre), grazie alle plusvalenze ottenute in estate, agli aumenti dei ricavi televisivi e di quelli del proprio marchio, si è riscontrato un aumento dei ricavi del 36% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Luigi A. Cerbara