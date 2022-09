Giroud spicca il volo in Nations League

Il cannoniere transalpino ancora in goal

Notte dolce per la nazionale francese grazie al successo di ieri sera sull’Austria che dà la prima vittoria nel girone di Nations League. Olivier Giroud ha vissuto, se possibile, momenti ancor più belli, perché grazie al suo goal di testa, il 49esimo, si è ulteriormente avvicinato al record di goal in nazionale, al momento a meno due da Thierry Henry (51), ma il centravanti francese un record personale lo ha già ottenuto, divenendo il più anziano marcatore nella storia dei transalpini, alla veneranda età di 36 anni che compirà precisamente il 30 settembre. Nella stessa partita è doveroso segnalare anche l’aggancio in vetta nelle presenze in nazionale austriaca per l’altro centravanti del match, Marko Arnautović alla pari con Andreas Herzog a quota 103.

Fonte foto: wikipedia.org

Luigi A. Cerbara