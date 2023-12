Girona, il sogno continua: batte il Barcellona e si riprende la vetta

Tempo di lettura 1 minuto

Il derby catalano lo vincono i ragazzi di Mìchel in casa dei blaugrana e, approfittando del pareggio tra Betis e Real Madrid, si prendono il primo posto solitario

Passano i mesi ma la favola Girona non finisce, anzi. Ieri sera a Montjuic allo Stadio Olimpico Lluís Companys, casa momentanea del Barcellona, spettacolare vittoria 4-2 della squadra di Mìchel, con i propri sostenitori in visibilio. Alla quarta partecipazione in Liga e dopo 16 giornate il Girona sta compiendo un vero e proprio miracolo. Il pareggio tra Betis e Real Madrid di sabato ha aperto le porte alla possibilità di arrivare al primo posto solitario. Il derby con il Barcellona sembrava proibitivo e invece ecco il successo che vale il primato. Con tre partite al giro di boa si tratta di un risultato straordinario per una squadra che ha debuttato nel massimo campionato spagnolo solamente sei anni fa. Ora viene il bello, cercare di mantenere questo livello, compito difficilissimo viste le superpotenze della Liga. A questo punto, però, sognare non costa nulla, la pressione è tutta sugli altri.

Glauco Dusso