Gioventù al potere: quando talento e nuove leve si incontrano

L’esempio dei Reds è solo uno dei tanti casi in cui gli allenatori fanno affidamento sulle nuove generazioni per raggiungere i propri obiettivi

E’ un martedì sera di Champions League: al trentesimo minuto di gioco di Liverpool-Midtjylland il difensore Fabinho non ce la fa ed alza bandiera bianca: è costretto alla sostituzione. Jurgen Klopp guarda la panchina che ha alle sue spalle, osserva i giocatori disponibili e fa una scelta coraggiosa: dentro Rhys Williams.

E’ sabato sera, siamo ad Anfield e i Reds devono sfidare il West Ham nella settima giornata di Premier League. I centrali difensivi van Dijk, Matip e Fabinho sono ancora indisponibili, Klopp deve scegliere gli undici titolari da far scendere in campo: questa volta in difesa è il turno di Nathaniel Philipps.

Siamo di nuovo in Champions, è di nuovo martedi, questa volta si gioca allo Gewiss Stadium di Bergamo. Il Liverpool deve sfidare una delle squadre rivelazioni della Serie A, e scende in campo nuovamente con Rhys Williams in difesa, proprio come una settimana prima. Questa volta c’è anche di più: a metà campo, vicino a quelli di Wijnaldum e Henderson spunta anche il nome di Curtis Jones.

Da sinistra – Rhys Williams (classe 2001), Nathaniel Philipps (classe 1997) e Curtis Jones (classe 2001)

Cosa hanno in comune questi tre giocatori? La carta d’identità. “Philipps l’ho scelto per tante ragioni: ho creduto nella voglia di fare bene di questo ragazzo. Non vedevo perchè adattare un centrocampista quando ho un giovane difensore di ruolo. Si sta allenando bene, sicuramente sarà una giornata importante per lui. Un paio d’anni fa di sicuro non si aspettava di ritrovarsi titolare in Premier League: aiutiamolo nel fargli giocare la miglior partita“: parole e musica di Jurgen Klopp, qualche ora prima di lanciarlo nella mischia.

Se c’è una cosa di cui all’estero non hanno timore è quella di dar spazio ai giovani, a prescindere dalla partita o dalla competizione: così come l’allenatore tedesco, molti altri tecnici preferiscono – in situazioni di emergenza o meno – affidarsi alla freschezza dei nuovi: e molto spesso la loro audacia paga i dividendi. E’ il caso del Liverpool, che nelle tre partite sopracitate ha conquistato 3 vittorie, segnando ben 9 gol ed incassandone solo 1.

La vittoria è la conseguenza naturale del mix a cui si affidano sempre più spesso i grandi tecnici, i quali sanno inserire nuovi talenti in un gruppo già formato e solido in modo che questo possa proteggerli in caso di errore ed esaltarli nelle buone prestazioni. Sono scelte che hanno radici profonde, come nel caso dei Reds, che una volta venduto il 31enne Lovren la scorsa estate hanno deciso di non intervenire sul mercato, inserendo in rosa i giovani cresciuti nel vivaio. E’ una questione di progettualità, di mentalità e di fiducia: solo così si possono raggiungere grandi risultati, affiancando ai campioni di oggi quelli che lo saranno un domani. Senza alcuna remora.

Fonti foto: Daily Mirror

Fabrizio Scarfò