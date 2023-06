Giovanni Simeone prosegue nel Napoli

El Cholito è stato riscattato dall’Hellas Verona ed ha firmato un contratto con i partenopei sino al 2026 con opzione per un ulteriore anno: guadagnerà 2,5mln a stagione

Il Napoli ha dunque esercitato l’opzione di riscatto prevista dal prestito dello scorso anno dagli scaligeri, ha versato la quota concordata di 13 milioni di euro acquisendo, a titolo definitivo, le prestazioni del figlio d’arte argentino. Simeone è riuscito a ritagliarsi spazi importanti nella stagione appena conclusa e, nonostante fungesse per lo più da riserva, ha collezionato 25 presenze in Serie A, condite da 4 reti, una presenza in Coppa Italia con la gioia del goal e 7 gettoni in Champions League con ben 4 reti all’attivo. Simeone ha espresso con parole molto toccanti tutta la sua gioia e gratitudine per questo riscatto: “Sognavo di far parte di una famiglia. Ho vissuto ogni giorno di questa stagione cercando di dare il massimo per questa maglia. Oggi sono ufficialmente uno di voi, uno in più di questa famiglia. Darò tutto per difendere questa maglia, darò tutto per difendere questa squadra, darò tutto per difendere Napoli“.

Fonte foto: ilmattino.it

Luigi A. Cerbara