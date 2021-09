Giovani e Thiago Motta, lo Spezia prova il secondo miracolo

Il tecnico dei liguri protagonista di un difficile avvio nonostante le prestazioni non siano da buttare, punto debole della sua squadra forse la tenuta visti i punti persi nelle parti finali di gara

Un’occasione da non sprecare. Deve vederla così Thiago Motta la sua nuova esperienza in quel di La Spezia. La fugace comparsa sulla panchina del Genoa di due anni fa fu figlia soprattutto della confusione del presidente Preziosi che in questi anni ha buttato nella mischia allenatori senza che questi avessero le condizioni ideali per rendere al meglio. In Liguria l’italo-brasiliano sembra aver trovato l’ambiente giusto dove poter crescere e finalmente mettere in pratica le sue idee. Le prime sei giornate hanno messo in evidenza una squadra viva ma che non ha saputo condurre in porto le situazioni favorevoli in cui versavano i match. Di questo passo la salvezza si fa tortuosa ma la strada è lunga e le premesse per poter far bene ci sono.

Un difetto questo forse imputabile all’inesperienza vista la giovane età di diversi giocatori impiegati in questo avvio di torneo.

In difesa non si superano i 24 anni di media visto che i più utilizzati sono i nuovi arrivi Amian (23 anni), Nikolaou (23) e Hristov (22) nonché il prodotto della “cantera” spezzina Bastoni (24). Da non dimenticare Erlic (23), aspettando Reca (26) arrivato dall’Atalanta. In mezzo l’altro talento di casa Maggiore (23) è coadiuvato a rotazione da Ferrer (23) o da Bourabia e Sala, entrambi trentenni. Da valutare ancora il neo acquisto, sempre dalla Dea, Kovalenko (25), tormentato dai fastidi fisici.

E’ l’attacco il reparto più verde. Portabandiera della gioventù ligure è sicuramente la sorpresa di questo campionato, Janis Antiste, di 19 anni. Buttato nella mischia da Thiago Motta sin dalla prima giornata si sta rivelando elemento prezioso e imprevedibile, andando a segno per la prima volta nientemeno che contro la Juventus. Tra i nuovi arrivati ci sono poi Salcedo (19), Colley (21) e Manaj (24), quest’ultimo ex primavera dell’Inter e di proprietà del Barcellona. Inoltre, tra gli altri, arricchiscono il reparto i “veterani” Nzola (25), Gyasi (27) e Verde (25).

L’esultanza di Antiste dopo il gol alla Juventus – Fonte sport.virgilio.it

L’impronta di gioco della squadra ricalca quella lasciata da Italiano lo scorso anno anche se Thiago Motta sta piano piano cercando di applicare qualche novità soprattutto a livello di moduli. Quello su cui dovrà lavorare, come già detto, è la tenuta psicologica dei suoi calciatori visti i punti persi soprattutto nel ultimo quarto di gara.

La prima giornata con il Cagliari vedeva lo Spezia avanti 2-0. Nel secondo tempo, però, il ritorno dei sardi ha portato le sorti della gara sul 2-2. Dopo la pesante batosta di Roma di fronte alla Lazio ecco l’Udinese. In una partita equilibrata e, probabilmente, giocata meglio dai ragazzi di Motta, all’ultimo minuto arriva la beffa con la giocata di Samardzic che regala i tre punti ai friulani. Una settimana dopo la situazione si capovolge. Prima vittoria con un gol al 94’ di Bourabia in quel di Venezia.

Infine le ultime due prove contro Juve e Milan. Due match per alcuni versi simili, entrambi in casa, giocati a viso aperto e con coraggio. Con i bianconeri e in vantaggio per 2-1, lo Spezia sfiora addirittura il terzo gol per poi abbassare completamente la guardia e farsi rimontare e superare dagli uomini di Allegri. Contro la compagine di Pioli, invece, primo tempo discreto. Andati sotto a inizio ripresa i liguri macinano gioco e pareggiano a dieci minuti dalla fine. Altra amnesia finale e rete di Diaz a una manciata di istanti dalla fine, 2-1 Milan.

La classifica piange ma se l’attenzione fosse stata maggiore probabilmente qualche posizione si sarebbe scalata. C’è da lavorare e tanto per Thiago Motta ma, come già detto, l’ambiente questa volta potrebbe essere quello giusto per affermare i suoi dettami. Speriamo che anche la nuova proprietà sia di questo avviso.

Glauco Dusso