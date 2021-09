Giovani azzurri crescono, l’Italia under 21 parte col piede giusto

Doppia vittoria per i ragazzi di Nicolato che iniziano le qualificazioni all’europeo 2023 nel modo migliore. Oltre ai soliti noti si cominciano a vedere nuove individualità interessanti che potranno diventare importanti in futuro soprattutto nel reparto offensivo

Chi ben comincia è a metà dell’opera, o almeno così si dice. L’Italia under 21 di Paolo Nicolato sfrutta alla grande il doppio turno casalingo e porta a casa 6 punti superando prima il Lussemburgo e, ieri pomeriggio, il Montenegro. Parte quindi alla grande il gruppo 6 per le qualificazioni all’europeo del 2023. In prima posizione la Svezia con 7 lunghezze, gli scandinavi, però, hanno una partita in più. Gli azzurrini proveranno a continuare a punteggio pieno l’8 ottobre con la prima gara in trasferta, match che li vedrà impegnati in Bosnia.

Nelle due partite tra le mura amiche l’Italia ha mostrato una buona condizione offensiva. Paradossalmente qualche sbavatura di troppo dietro si è palesata contro i meno quotati giocatori del Lussemburgo. Al cospetto di quest’ultimi, infatti, nonostante il 3-0 maturato a Empoli, Carnesecchi tra i pali non ha passato un pomeriggio tranquillo. Molto meglio la retroguardia nel successo 1-0 con il Montenegro. Ieri al Menti di Vicenza la difesa azzurra è sembrata sicuramente più attenta concedendo il minimo indispensabile agli avanti avversari.

Quello che forse fa sorridere di più sono le conferme e le novità viste in campo. Il lavoro che si sta effettuando con i giovani fa ben sperare anche per la nazionale maggiore.

Tra i capisaldi di questa squadra ci sono ovviamente il già citato Carnesecchi, guardiano sempre attento tra i pali, ma anche un rigenerato Tonali. Quest’ultimo pare aver iniziato la nuova stagione con un piglio diverso sia nel Milan che in nazionale. Il portiere e il centrocampista, tra l’altro, sono tra i pochi ad aver giocato tutti i 180 minuti dei due match. Da menzionare altre due colonne della nazionale under 21 riguardanti sempre la mediana. Concludono il reparto, infatti, Samuele Ricci e Nicolò Rovella, ormai entrati nei meccanismi del centrocampo di Nicolato.

Per quanto concerne le novità riguardano soprattutto il reparto offensivo. Impossibile non sottolineare l’ascesa di Matteo Cancellieri. L’ala destra del Verona, in prestito dalla Roma, è arrivato come un fulmine a ciel sereno sia nella nostra serie A che nell’under 21. Al suo esordio con il Lussemburgo ha mostrato qualità importanti ma soprattutto ha segnato il suo primo gol con una discesa irresistibile sulla sinistra, ricordando nelle movenze Federico Chiesa. Chissà che anche per lui non sia l’inizio di una grande carriera, per il momento a soli 19 anni deve pensare a crescere in tranquillità.

Altri profili interessanti (tutti in attacco) sono ovviamente Lorenzo Colombo, scuola Milan in prestito alla Spal, che ha siglato la rete decisiva contro il Montenegro. In questo momento in cui si dibatte della mancanza di punte centrali nella nazionale maggiore il possente attaccante degli azzurrini potrebbe rappresentare la speranza per quel ruolo. Insieme a lui Piccoli dell’Atalanta, infortunatosi contro il Lussemburgo, ma attenzione anche a Lorenzo Lucca, in forza al Pisa, che sta ben impressionando ed è osservato speciale da tutte le big del nostro campionato. Infine una menzione anche per Kelvin Yeboah, nipote del famoso attaccante ghanese del anni 90′, e Samuele Mulattieri, di proprietà dell’Inter, che sta mostrando ottime cose in serie B con il Crotone.

Insomma un’Italia under 21 tutta da seguire. Qui ci sono le basi per la nazionale maggiore del futuro e chissà che qualcuno dei giovani ragazzi sopra citati non possa già far parte dei convocati di Roberto Mancini per i prossimi impegni. Le premesse ci sono tutte.

Glauco Dusso