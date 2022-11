Giorgio Furlani sarà il prossimo Amministratore Delegato del Milan

Il 43enne milanese, già nel CDA del Milan, prenderà il posto di Ivan Gazidis

Il 5 dicembre ci sarà l’effettivo passaggio di consegne, dopo circa un mese di affiancamento. Questo periodo servirà a Furlani per prendere le redini e continuare un lavoro già, in parte, intrapreso con la società. Giorgio infatti è già parte integrante del Milan dal 2018, giunto con la nuova era Elliot per cui ha lavorato per 12 anni. Con il nuovo incarico Furlani lascerà Elliot e dovrà proseguire quanto iniziato da Ivan Gazidis perseguendo il risanamento e la crescita del club rossonero. Dal 2018 si è occupato di diverse situazioni societarie ed in particolare ha curato il faldone stadio. Nonostante la giovane età, sulla carta è un Manager di tutto rispetto, vantando diversi titoli accademici e, siamo sicuri, il lavoro sarà eccellente come le sue qualità lo descrivono. La sua visione è globale ed ha più volte ribadito il concetto che una società si mantiene grazie agli investimenti che portano ricavi, da qui lo stadio e la parte commerciale. Nelle sue intenzioni c’è di raddoppiare gli attuali ricavi (oggi poco più di 250mln di euro) e, accettando il nuovo ruolo, siamo sicuri voglia riuscirci mettendosi in gioco in prima persona.

Fonte foto: footballnews24.it

Luigi A. Cerbara