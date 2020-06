Gioia Palermo: “Hera Hora” si torna tra i professionisti!

E’ ufficiale: finalmente una piazza importante come Palermo torna nel calcio professionistico

Nel pomeriggio è arrivata una notizia che farà piacere a tutti gli appassionati di calcio, soprattutto a quelli come me, che timidamente iniziano a bussare alla porta dei quaranta:il Palermo torna tra i professionisti.

I rosa-nero, da un certo punto di vista, sono la società dei cambi per eccellenza: ci ricordiamo senz’altro di come Zamparini cambiava allenatori come fossero tovaglioli di carta e di come si siano avvicendati vari (ed in alcuni casi sedicenti) proprietari alla guida della società.

Proprio questa “bulimia” che ha colpito i vertici del Palermo è stata la maggior causa di rovina per il club.

Dal 2017 (fine dell’era Zamparini) ad oggi, si sono alternati ben sei presidenti (4 nel 2019 sotto l’occhio vigile del patron Hera Hora)

Il caos societario, purtroppo, ha influito enormemente nella discesa agli inferi del calcio della squadra siciliana ma adesso sembra finita, adesso il Palermo è tornato tra i professionisti.

Questo pomeriggio il Consiglio Federale ha deliberato la promozione d’ufficio di tutte le prime in classifica dei gironi di serie D e la festa può iniziare.

Ma la festa deve essere moderata, perché questo non deve essere che il primo passo, il Palermo per storia e calore della piazza merita ben di più: merita la serie A.

Ci vorrà ancora qualche anno ma la pazienza, ad un pubblico martirizzato (e martoriato!) da eventi societari degni di “Totò e Peppino” non manca di certo.

Il Palermo, nel corso degli anni, ha schierato la bellezza di cinque campioni del mondo (Amelia, Toni, Zaccardo, Barzagli e Grosso), Miccoli, Pastore e poi “El Matador” Cavani.

Giocatori di livello mondiale e mi auguro di rivedere presto un Palermo così.

Fonte foto: La Sicilia

Firma: Alessandro Nardi