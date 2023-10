Gioca bene e tallona le grandi: il Bologna continua la sua ascesa

Tempo di lettura 3 minuti

La creatura di Thiago Motta prosegue nel percorso di crescita, si piazza a ridosso delle zone nobili di classifica e con qualche episodio dubbio in meno sarebbe ancora più su

Il Bologna non finisce più di stupire. Vanno e vengono i giocatori, si vendono pezzi pregiati ma la storia non cambia. L’aver puntato su un allenatore come Thiago Motta, avergli dato fiducia, è stata la mossa vincente per tutto il progetto. L’italo-brasiliano è evidentemente un predestinato nel ruolo. Già da giocatore era fondamentale per far girare al meglio le proprie squadre, in Italia chiedere a Genoa e Inter. Proprio dal Grifone è partita la sua carriera da allenatore di prima squadra, dopo un apprendistato nelle giovanili del PSG. Dopo i rossoblu, sempre in Liguria, stupisce tutti salvando lo Spezia, una missione impossibile per molti ma non per lui.

La svolta arriva purtroppo con la terribile malattia che colpisce Sinisa Mihajlovic. Il compianto tecnico serbo non riesce più a reggere i ritmi e allora il Bologna capisce che è il momento di cambiare. Nella cattiva sorte, però, la scelta ricade su Thiago Motta e ad oggi si è rivelata vincente. Giocatori ai più sconosciuti vengono valorizzati, la squadra gira come non mai. Risultato: nono posto lo scorso campionato a soli due punti dalla Fiorentina. Quest’ultima poi si è presa la Conference League dopo le note vicende della Juventus.

Arriviamo a quest’anno dove le premesse non erano rosee. Partono diversi giocatori, tra cui pedine fondamentali come Dominguez, Barrow e Arnautovic. La società felsinea non si perde d’animo e insieme al suo mister compie una campagna acquisti mirata con giocatori funzionali al progetto: Beukema, Kristiansen, Karlsson e Ndoye per fare qualche nome. I risultati si vedono subito. Il Bologna gioca un bellissimo calcio mettendo in mostra elementi di sicuro valore, su tutti la punta Zirkzee, vero e proprio regista offensivo che fa rendere al meglio le ali e il trequartista Ferguson. L’ormai “veterano” Orsolini trascina i nuovi, domenica all’Empoli la prima tripletta in serie A per lui.

In classifica il Bologna occupa l’ottavo posto a 4 punti dal gruppo che insegue le capoliste. Seconda miglior difesa dopo l’Inter, nelle prime sette giornate l’unico scivolone è stato con il Milan all’esordio, poi ha fatto tremare Juventus e Napoli bloccandole sul pari. Proprio con i bianconeri uno dei due episodi arbitrali, insieme a quello di Monza, che potevano forse issare ancora più su Motta e i suoi ragazzi.

Sabato si va a Milano proprio contro l’Inter, chissà che non ne venga fuori un altro bello scherzetto, d’altronde nel mese di Halloween direi che ci può stare.

Glauco Dusso