Gilardino via dal Genoa a fine stagione? Più che un’ipotesi

Tempo di lettura meno di un minuto

Il tecnico del Grifone sta disputando un’ottima prima stagione da allenatore in Serie A, ma al termine dell’anno le due strade potrebbero separarsi

Alberto Gilardino potrebbe lasciare il Genoa a fine stagione. Il suo contratto che va in scadenza ne 2025 non è ancora stato rinnovato e in estate non è scontata la sua permanenza. Anzi, si paventa un addio e già un possibile nuovo allenatore: ovvero Davide Possanzini, attuale guida tecnica del Mantova in Serie C. Gilardino assolutamente promosso in questa prima annata da allenatore in Serie A, dopo la promozione ottenuta lo scorso anno. In campionato, il Genoa ha 33 punti e si trova al dodicesimo posto in graduatoria. Nell’ultima giornata, ha battuto l’Udinese 2-0.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Fantacalcio