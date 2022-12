Gianluca Vialli continua a lottare

Il 58enne ex bomber azzurro si trova ancora in ospedale a Londra

Il 14 dicembre annunciava la sospensione dei suoi impegni con la nazionale e da tutte le attività per prendersi cura del suo fisico provato dalla malattia, un tumore al pancreas, che lo attanaglia dal 2017. Nelle sue parole c’era la speranza fosse una sospensione solo temporanea. Ha seguito il consiglio del team di medici che lo ha in cura ed ora è ricoverato presso una clinica londinese e assume farmaci per attenuare il dolore. Sua moglie Cathryn gli è vicino, come sempre, con discrezione. I suoi familiari lo stanno man mano raggiungendo: sabato scorso la mamma 87enne Maria Teresa ed il fratello Nino, a Natale sarà la volta di sua sorella Mila. Vicini a lui anche ex calciatori ma soprattutto amici, come Massimo Mauro, Gianfranco Zola, Carlo Cudicini.

Luigi A. Cerbara