Gianluca Mancini: il leader che non ti aspetti

Con Dzeko e Smalling fuori, il centrale giallorosso si è ritagliato un ruolo ancora più importante nella squadra

Spesso gli eroi sono solo persone normali che riescono a fare la cosa giusta al momento giusto e spesso nel calcio un leader può uscire fuori in un frangente in cui nessuno se lo aspetta ed essere una persona perfettamente ordinaria, lontano dalle luci dei riflettori fino a poco prima. La parabola di Gianluca Mancini alla Roma assomiglia molto a questa descrizione.

Il giovane difensore italiano è arrivato nel 2019 dall’Atalanta e sin da subito si è ritagliato un posto da titolare con Fonseca. Lo scorso anno era centrale della difesa a 4, in questa stagione invece è ritornato ad essere uno dei marcatori nella difesa a 3, come ai tempi della Dea. Il miglioramento è stato evidente, ma non riguarda solo l’aspetto tattico. Complice le assenze di Smalling e l’arrivo di nuovi giovani compagni, Mancini si è trovato a ricoprire il ruolo di leader del reparto arretrato della Roma quasi senza rendersene conto. Con il nuovo anno, ha acquistato ancora più consapevolezza, guidando la difesa giallorossa nelle vittorie di campionato e coppa e risultando uno dei migliori in campo anche nelle serate difficili come quelle delle sconfitte con la Juventus e con la Lazio nel derby. Testa, grinta, tempismo, capacità di leggere le trame avversarie ed anche una rinnovata intraprendenza nel provare a costruire l’azione dal basso come vuole Fonseca. Questo è il nuovo Mancini, un giocatore che ogni giorno aggiunge un tassello per diventare un difensore più completo e maturo del giorno prima, un punto di riferimento per la Roma del presente e per la nazionale del futuro.

La fascia di capitano indossata nella sfida di ieri contro il Braga corona un percorso lungo quasi un biennio che ha portato Mancini a diventare un pilastro della squadra. Ora arriva il difficile, aumentano le aspettative di società e tifosi e di conseguenza le responsabilità. Si entra nella fase cruciale della stagione, farsi trovare pronto è il miglior modo per Mancini di ritagliarsi un posto importante nella storia recente della Roma.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ilromanista.Eu)