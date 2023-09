Germania: scelto il nuovo CT, sarà Julian Nagelsmann. A Marsiglia Marcelino si dimette

Tempo di lettura 1 minuto

La federazione teutonica ha individuato il successore di Flick, superata la concorrenza di van Gaal grazie anche all’aiuto del Bayern Monaco, contratto fino al 2024 per l’ex tecnico dei bavaresi; in Francia l’allenatore spagnolo lascia l’incarico

L’umiliante sconfitta con il Giappone dello scorso 9 settembre è costata cara ad Hansi Flick, diventato il primo commissario tecnico in 123 anni di storia della nazionale tedesca ad essere esonerato. Al suo posto, è ormai praticamente ufficiale l’arrivo di Julian Nagelsmann, anche lui mandato via bruscamente dal Bayern Monaco lo scorso marzo. Stando al quotidiano Bild, per l’ex allenatore di Hoffenheim e Lipsia è pronto un contratto da 4 milioni di euro fino all’estate 2024, quella in cui la Germania ospiterà l’Europeo. Nagelsmann (36 anni) ha battuto la concorrenza di altri candidati, tra cui Louis van Gaal, anche grazie al Bayern Monaco, che ha deciso di accordargli una buona uscita da 20 milioni di euro per rescindere il suo contratto che altrimenti sarebbe scaduto soltanto nel 2026. Nel Marsiglia, dopo l’ennesima contestazione da parte degli ultrà per il gioco espresso dalla squadra nonostante il terzo posto in classifica, l’allenatore Marcelino ha deciso di dimettersi.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)