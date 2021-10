Germania e Danimarca già in Qatar, la Svizzera agguanta l’Italia

Le qualificazioni al mondiale del 2022 regalano i primi verdetti con due nazionali già qualificate alla rassegna, il 12 novembre sfida decisiva tra elvetici e azzurri, ennesimo record per CR7

L’avvicinamento al Qatar continua. I match valevoli per giocare la competizione che si disputerà in Asia nell’inverno del 2022 si arricchiscono di nuovi capitoli, precisamente il settimo e l’ottavo. Qualificazioni orfane delle squadre impegnate nelle final four di Nations League ma che comunque hanno dato alcuni risultati importanti nei 10 gironi impegnati.

Gruppo A

Ormai è sfida tra Serbia e Portogallo. I primi guidano il girone grazie alla doppia vittoria tra sabato e ieri sera, sugli scudi Vlahovic con tre gol in due partite. Nei lusitani, che hanno strapazzato il Lussemburgo, tre reti di Ronaldo che diventa il primo calciatore a realizzare 10 triplette con la propria nazionale. Le due squadre separate da un punto ma portoghesi con una partita in meno. Decisive le ultime due giornate.

Gruppo B

La Svezia recupera le due partite rispetto alla Spagna, impegnata in Nations League, e con i due successi contro Kosovo e Grecia supera gli iberici andando in testa al raggruppamento. La vittoria contro gli ellenici permette di tenere quest’ultimi a distanza di sicurezza. Poche le speranze di arrivare nei primi due posti per i campioni d’Europa del 2004. Gran finale anche qui.

Gruppo C

La Svizzera fa la voce grossa ottenendo bottino pieno nelle gare contro Irlanda del Nord e Lituania. I sei punti ottenuti permettono agli elvetici di agganciare l’Italia in testa e prepararsi per lo scontro diretto decisivo del 12 novembre. Azzurri ancora leggermente in vantaggio per la differenza reti ma per quel match non si possono fare calcoli del genere. Niente da fare per le altre squadre.

Gruppo D

L’Ucraina inciampa pareggiando con la Bosnia e perde l’occasione di creare grattacapi alla Francia. In compenso la Finlandia, dopo aver perso proprio con gli ucraini, batte il Kazakistan e si rifà sotto soprattutto per la seconda piazza che vale gli spareggi. Speranze di rientrare in gioco per i playoff anche per la stessa Bosnia che come gli scandinavi hanno una partita in meno dell’Ucraina. Ultime giornate tutte da vivere.

Gruppo E

Il Belgio senza giocare tiene a distanza di sicurezza la Repubblica Ceca che prima pareggia con il Galles e poi vince in Bielorussia. La vittoria in Estonia dei gallesi li tiene vivi per il secondo posto avendo anche una partita in meno rispetto a Schick e compagni.

Gruppo F

Percorso netto per la Danimarca che superando Moldavia e Austria fa 8 su 8 e si qualifica per il mondiale. I danesi mettono a segno 27 reti senza subirne nemmeno una. Dietro di loro doppia vittoria della Scozia che mantiene una posizione favorevole su Israele, vincente con la stessa Moldavia, per quanto riguarda la seconda piazza.

Esultanza per l’atalantino Maehle andato a segno in entrambe le partite, decisivo il gol con l’Austria – Fonte eurosport.it

Gruppo G

Goleada dell’Olanda con Gibilterra. Gli oranje non riescono però a scrollarsi di dosso la Norvegia, vincente anche lei nell’ultimo turno, che la tallona per giocarsi la qualificazione nelle ultime due giornate. Ancora viva la Turchia che con la vittoria in Lettonia all’ultimo respiro mantiene accesa la speranza di arrivo almeno al secondo posto.

Gruppo H

Ormai una faccenda tra Russia e Croazia i primi due piazzamenti. Russi primi che approfittano, battendo la Slovenia, della frenata croata con la Slovacchia. Nell’ultimo turno ci sarà lo scontro diretto che probabilmente sarà decisivo per stabilire chi andrà in Qatar direttamente e chi dovrà giocarsi la qualificazione ai playoff.

Gruppo I

L’Inghilterra non va oltre il pari in casa con l’Ungheria tenendo così vive le speranze di qualificazione diretta della Polonia. Quest’ultima fa il suo dovere battendo San Marino e Albania. Squadra di Reja che rimane comunque in lizza per la seconda posizione grazie alla vittoria in Ungheria nel weekend.

Gruppo J

Surclassando in trasferta la Macedonia del Nord la Germania stacca il pass per il Qatar. La compagine di Flick rifila un poker ai padroni di casa confermando la superiorità nel girone. Affascinante invece la corsa al secondo posto che vede Romania, Macedonia e Armenia racchiuse in un solo punto. Pesantissima la vittoria dei rumeni contro gli armeni di lunedì sera. Pochissime le speranze di rientrare in gioco per l’Islanda dopo il pareggio con l’Armenia e il poker rifilato al Liechtenstein.

Glauco Dusso