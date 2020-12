Gérard Houllier, dalla polvere all’altare

Si è spento nella notte di lunedì a 73 anni l’ex tecnico francese. Prima di Rafa Benitez e Jurgen Klopp, fu lui a riportare il Liverpool nel gotha del calcio mondiale. Ecco le due gare che hanno segnato la sua carriera

Chi scrive ha davanti agli occhi immagini a cui non si è abituati. Faceva già strano la Francia fuori da Italia ’90, ha fatto ancora più strano un altro mondiale senza i Bleus.

(Usa ’94 tra l’altro senza l’Inghilterra: i mondiali di calcio senza i loro inventori. Davvero, qualcosa di inimmaginabile)

Riavvolgiamo il nastro. 17 novembre 1993, Parco dei Principi. Alla Ville Lumière una sorprendente Bulgaria contende ai galletti il pass per il mondiale americano.

Sorprendente nemmeno tanto: tra i tanti talenti (Letchkov, Balakov, il compianto Trifon Ivanov) di una squadra quadratissima, messa su da una vecchia gloria come Dimitar Penev, c’è l’astro non più nascente, (ma fatto e formato) di Hristo Stoichkov; il futuro Pallone d’Oro 1994, per tagliar corto.

All’angolo bleu del ring, un altro Pallone d’Oro: Jean-Pierre Papin, vincitore nel ’91, ma anche tanta qualità a centrocampo con Petit, Deschamps, Desailly. Nonchè un certo Eric Cantona. In panchina, l’assistente di Michel Platini a Euro ’92, promosso sul campo dopo le dimissioni di Le Roi stesso. E’ Gerard Houllier, uno che fino a quel momento aveva vinto un titolo da allenatore del PSG e cercava la consacrazione definitiva.

Il vantaggio firmato da Cantona al 32′ (Twitter)

Transalpini a 13 punti con due risultati utili su tre, bulgari a 12 obbligati a vincere per raggiungere una sorprendente Svezia, prima nel girone (e che incanterà anche un anno dopo, oltreoceano). Si mettono bene le cose per la banda Houllier. Passata di poco la mezz’ora: sventagliata di Pedros per Papin, che svetta di testa e serve un cioccolatino per Cantona da scaraventare alle spalle di un Mihajlov troppo prudente per uscire di porta. Vantaggio francese, ora bisogna solo amministrare.

Eppure, nemmeno 5 minuti e i bulgari la riaprono. Corner di Krassimir Balakov, traiettoria a uscire, che incontra la zuccata di Kostadinov. Anticipato Blanc, Bérnard Lama rimane di sale e così buona parte del Parc Des Princes. A maggior ragione, Houllier predica calma per i suoi. Ammazzare il gioco come è stato fatto nella prima mezz’ora, prendere calci e non scoprirsi troppo.

Cosa fai se al novantesimo stai sull’1-1 nello spareggio mondiale e non devi prendere gol? La tieni sulla bandierina e ti fai massacrare gli stinchi fino al triplice fischio. Invece: Lo sciagurato cross di Ginola verso la terra di nessuno mette in moto il contropiede bulgaro: Kremenliev, da questi a Ljubo Penev che lancia Kostadinov. Veloce come il vento, il numero 7 brucia Laurent Blanc e scarica un destro tremendo sotto la traversa di Lama.

Bog e Bulgarska, Dio è bulgaro. Le immagini della panchina bleu fanno il giro del mondo e sono idealmente la cessione del testimone. Houllier ammutolito, accanto a lui, un ancora sconosciuto Aimè Jacquet. Sopra un altro emblema della disfatta francese: Cantona che vinse tutto nei club, ma non giocò mai il Mondiale

Sarà un nuovo inizio. Jacquet, il suo vice, darà il là a quella nuova generazione di francesi che vinceranno tutto tra la fine dei novanta e ilduemila. Houllier si farà da parte per allenare le nazionali giovanili, ma cinque anni dopo, sarà lui a gettare le basi per un nuovo, grande Liverpool.

Westfalen Stadion di Dortmund, 16 maggio 2001. Finale della Coppa Uefa, il canto del cigno ideale prima del cambio di nome (e pelle) in Europa League.

E’ un Liverpool imbottito di ottimi giocatori tra i veterani Sami Hyypia, lo svizzero Henchoz e il tedesco Hamann a centrocampo. Diverse belle speranze homemade, tra Jamie Carragher sulla bassa mancina, un certo Steven Gerrard alla mediana e il futuro Pallone d’Oro Michael Owen, affiancato dal devastante Emile Heskey.

Di contro, una squadretta di Vitoria, piccolo centro della provincia basca dell’Alava. Per l’appunto, il Deportivo Alavés. Una squadra senza troppi crack, da ricordare solo i futuri milanisti Cosmin Contra e Javi Moreno, l’ex romanista Ivan Tomic e a centrocampo il figlio d’arte di peso: Jordi Cruijff. Una cavalcata che quell’anno con qualche scalpo di lusso. Prima una squadra turca e un paio di scandinave, poi quando il gioco si fece duro l’Inter agli ottavi e ancora, altre due sorprese come Rayo Vallecano e Kaiserslautern, prima della finalissima.

La fine della favola è la più atroce, con Geli che butta nella sua porta un cross di Mc Allister. Forse doveva andare così, forse è vero che le migliori storie sono sempre quelle incompiute.

3 titoli francesi, una FA Cup, una Coppa di Lega, una Charity Shield. Di Gérard Houllier resta un gran buon calcio, altalena di divertimento e risultati sicuramente di altro livello rispetto alle aspettative odierne, ma che hanno spianato la strada alle moderne grida di giubilo di Anfield Road. Tanto basta per restituire la grandezza di un tecnico che tanto si è fatto amare nella città dei Beatles. Se il Liverpool moderno, prima ancora degli investimenti e delle epopee di Benitez e Klopp, è un florido terreno dove si coltivano i sogni, è perchè oltre vent’anni fa un uomo che ha vissuto e respirato calcio per decenni (anche ingoiando bocconi amari) ha gettato dei semi di qualità e solidi nel tempo. Adieu, Monsieur Gérard.



Fonti Uefa, Le Point, Storiedicalcio, Twitter

Valerio Campagnoli