Gent – Roma, la saggezza giallorossa mitiga l’agonismo belga, l’1 a 1 finale premia i capitolini. Analisi e Pagelle

La squadra di Fonseca si guadagna gli ottavi di Europa League con apparente facilità, gestendo una gara che è stata in bilico solo per 4 minuti

La Roma punta tutto sull’Europa League per aggiustare una stagione che con l’avvento del 2020 ha subito una brusca frenata. La Champions è seriamente a rischio dato il ritorno perentorio dell’Atalanta che ha scavalcato i giallorossi al quarto posto. Molti addetti ai lavori sostengono, addirittura, che gli uomini di Fonseca abbiano maggiori possibilità di partecipare il prossimo anno alla coppa dalle grandi orecchie tramite la vittoria dell’Europa League piuttosto che attraverso il campionato.

L’avversario che si trovano di fronte i capitolini non è di quelli irresistibili, se non per qualche individualità in attacco, in particolare il ventenne canadese Jonathan David, già finito nel mirino di grandi club, tra i quali anche la Lazio ed il Napoli. L’1 a 0 dell’andata firmato da Carles Perez è un bottino da sfruttare al massimo, con un goal fin da subito la qualificazione sarebbe tutta in discesa.

Fonseca si affida alla collaudata cerniera di centrocampo formata da Cristante e Veretout, il terzetto alle spalle di Dzeko sarà formato da Perez, Mkhitaryan e Kluivert.

Formazioni ufficiali:

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus; Depoitre, David.

All.: Thorup.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

All.: Fonseca.

Alla Ghelamco Arena lo spettacolo è subito piacevole, con Kolarov che potrebbe sbloccarla dopo appena 1′, solo il palo esterno gli nega la gioia del goal. Il Gent è molto attivo, la difesa giallorossa soffre la vivacità dei belgi e si deve arrendere al centravanti più temuto, il canadese David che di piatto sinistro porta in vantaggio i suoi ed i conti totali in perfetta parità. L’equilibrio dura appena 4 minuti, sale in cattedra Mkhitaryan che libera Kluivert al tiro in area, l’olandese di piatto batte Kaminski e fissa il punteggio sull’uno a uno. Ora il Gent per passare deve segnare altre due reti. Il solito David fa ammattire la retroguardia giallorossa, ma non trova il pertugio adatto. La Roma gestisce saggiamente la partita, domenica si vola a Cagliari e non ha senso sprecare energie inutili in una match che è saldamente nelle mani dei romani. La frustrazione nelle file dei belgi è palese, tanto che cominciano a provarci da fuori area ripetutamente, senza centrare mai lo specchio della porta.

Il passaggio del turno di stasera innalza il morale della truppa di Fonseca, il cammino per la finale è ancora lungo, ma se la squadra dovesse ritrovare anche una forma fisica accettabile forse potrebbe davvero dire la sua per la vittoria finale del trofeo. Ora testa alla trasferta sarda di campionato, c’è un quarto posto da riconquistare ed un quinto da blindare.

Le pagelle dei giallorossi:

Pau Lopez: 5,5 non può fare molto sul goal di David, ma nelle uscite alte fa sudare freddo spesso i compagni di reparto.

Spinazzola: 4,5 in riserva dall’inizio alla fine, quando Fonseca decide di sostituirlo con Santon. Colpevole sul vantaggio belga. Dal 67′ Santon: 6 molto più diligente del predecessore, troppo timido in fase offensiva.

Mancini:5,5 soffre il giovane centravanti avversario David, se la cava con l’esperienza in alcune situazioni, una volta spostato a centrocampo non offre spunti migliori.

Smalling: 6 grazie al fisico e all’intelligenza tiene a galla la difesa giallorossa.

Kolarov: 6,5 parte col turbo, rischiando di sbloccare la gara già al primo minuto, nel secondo tempo si spegne clamorosamente.

Cristante: 6 l’aggressività dei centrocampisti del Gent non gli consente di inserirsi pericolosamente neanche una volta, per lo meno non commette errori marchiani nella fase difensiva.

Veretout: 6 prova a lottare da solo contro le saette del Gent, ma il voto sufficiente è meritato solo per la tenacia.

Perez: 6 prova a non nascondersi come fanno altri compagni, ma per la voglia di strafare sbaglia qualche ripartenza che poteva essere sfruttata meglio. Dall’84’ Villar: SV

Mkhitaryan: 7 la sua classe e la sua costanza di rendimento ne fanno l’uomo in più della Roma, delizioso l’assist per Kluivert.

Kluivert: 7 al di là del goal, pensantissimo, gioca una partita gagliarda. Si vede che vuole rinconquistarsi il posto da titolare anche in campionato.

Dzeko: 6 non si può non dare quanto meno la sufficienza al centravanti bosniaco che fa a sportellate per oltre 90′.

Fonseca: 6,5 azzecca anche stavolta il tridente dietro Dzeko, ma occorre far ritrovare ai giallorossi la vivacità agonistica di qualche mese fa.

Le dichiarazioni del tecnico della Roma: “Il Gent ha giocato bene, ma noi abbiamo dimostrato di avere qualità. Non era facile giocare su un campo così pesante contro un avversario che correva così tanto. Sarà difficile recuperare in 72 ore, mi sembra assurdo che non si sia potuto giocare lunedì”.

Foto: Calciomercato.com

Marco Fabio Ceccatelli