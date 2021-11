Genoa, Shevchenko si presenta: “Lavorerò per raggiungere la salvezza”

L’ex centravanti del Milan è pronto per la sua prima avventura da allenatore di club sulla panchina rossoblù

Un inizio di stagione difficile per il Genoa, che si trova al terzultimo posto in classifica insieme ai cugini della Sampdoria. Per dare una svolta, la nuova proprietà ha cambiato allenatore, esonerando Ballardini ed ingaggiando l’ex bomber del Milan Andriy Shevchenko. Dopo la panchina della nazionale ucraina, Sheva è alla sua prima esperienza da allenatore in un club ed oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa da tecnico del Grifone: “Questo è un progetto al quale io tengo tanto e l’obbiettivo numero uno per noi è giocare in serie A il prossimo anno e farò di tutto per raggiungerlo. L’unica via che conosco per arrivare a questo traguardo è lavorare“. Dopo le parole, ora tocca al campo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Pianetagenoa1893.it)