Genoa-Roma 1-3, i giallorossi riprendono la corsa Champions

Tris firmato da Under, autogol Birashi e Dzeko. Per i liguri inutile la rete di Pandev. Dopo due ko consecutivi in campionato, la squadra di Fonseca trova i primi punti nel 2020, rossoblu penultimi

GENOVA – Dopo due sconfitte consecutive, la Roma torna a vincere in campionato trovando i primi punti nel 2020. I giallorossi espugnano Marassi battendo 3-1 il Genoa, ora penultimo. A segno Under, autogol di Biraschi, Pandev e Dzeko.

La partita si sblocca dopo appena 5′ quando un cross dalla destra di Under viene lisciato da Pellegrini, Perin resta sorpresa e la palla si insacca all’angolino. L’esterno turco non segnava dalla gara di andata e pensare che ‘radiomercato’ lo vuole vicino al Milan. Destino simile per Spinazzola, in settimana promesso sposo all’Inter e invece oggi titolare per lo stop allo scambio con Politano e la squalifica di Kolarov. L’ex Atalanta è un treno sulla sinistra e dai suoi piedi nasce lo 0-2 quando al 44′ un suo cross viene deviato sfortunatamente nella propria porta da Biraschi.

Potrebbe essere il gol che taglia le gambe ai padroni di casa e invece, pochi secondi prima dell’intervallo, Pandev riapre i giochi scattando sul filo del fuorigioco e finalizzando un ottimo lancio di Schone. Nella ripresa il Grifone aumenta la pressione e la Roma si aggrappa a Pau Lopez, decisivo in due occasioni su Goldaniga e Barreca. Nel momento migliore del Genoa, ecco però che al 75′ Perin viene tradito dai tacchetti e sbaglia il rinvio, Pellegrini ne approfitta per servire in area Dzeko che cala così il tris. E’ la mazzata finale per i ragazzi di Nicola che non riescono più a tornare in gara. La Roma così archivia il pessimo inizio di 2020 lanciando un segnale all’Atalanta, ora a -3 ma impegnata nel Monday Night contro la Spal. Lotta Champions apertissima.

PAGELLE ROMA

Pau Lopez 7: non esente da colpe nel gol di Pandev, ma grande protagonista con parate di altissimo livello.

Santon 6: sostituisce Florenzi senza sfigurare (Cetin sv).

Smalling 6: qualche imperfezione ma sufficienza meritata.

Mancini 6: anche per lui qualche errorino, ma migliora nella ripresa.

Spinazzola 7: lancia un segnale all’Inter giocando la miglior prestazione stagionale.

Diawara 6,5: sempre più punto fermo del centrocampo giallorosso.

Veretout 6: senza infamia e senza lode (Cristante 6: entra quando la Roma chiude i conti).

Under 6,5: ritrovato, segna un gol che può dargli morale e magari tenerlo nella Capitale. Sbaglia però anche qualche facile cross (Bruno Peres sv).

Pellegrini 7: ennesimo assist che permette a Dzeko di segnare il 3-1.

Kluivert 6: arrugginito, ma il suo recupero sarà importante per Fonseca.

Dzeko 7: si vede poco, rimedia anche un’ammonizione, ma si fa trovare pronto quando serve.

Fonseca 7: pieno di assenze, dimostra ancora una volta di fare di necessità virtù.

Fonseca: “Bravo Spinazzola, Pau Lopez decisivo”

Comprensibilmente soddisfatto a fine gara l’allenatore giallorosso, che però sgrida i suoi per il gol subito: “Abbiamo avuto un momento di qualità offensiva e sicurezza difensiva ma non possiamo prendere un gol così. Devo rivederlo meglio ma mi sembra che sia stata una questione di allineamento”. Poi i complimenti al portiere spagnolo e al terzino che doveva finire all’Inter: “Pau è stato decisivo e Spinazzola ha fatto una bellissima partita”.

Fonte foto: corriere.it, repubblica.it

Francesco Carci