Genoa, pronti i rinnovi di Dragusin e Gudmundsson

I rossoblù vogliono blindare il romeno e l’islandese per evitare di perderli nel mercato di gennaio

Tempo di rinnovi in casa Genoa. I dirigenti liguri sono vicini alla chiusura per prolungare i contratti di Albert Gudmundsson e di Radu Dragusin fino al 2027, con adeguamento dell’ingaggio per entrambi. Non sono previste clausole rescissorie nei contratti dei due e ciò dovrebbe facilitare la loro permanenza almeno fino a giugno. Non mancano comunque gli estimatori per i due genoani: Roma e Tottenham sono interessate a Gudmundsson mentre per Dragusin è vivo l’interesse del Newcastle.

Fonte foto: liguriasport.com

Davide Farina