Genoa, piove sul bagnato: stop per Criscito e Caicedo

Subito problemi per Andrij Shevchenko alla guida del Grifone. Si fermano, il difensore goleador e l’ex Lazio

Il Genoa dovrà fare a meno di Domenico Criscito e Felipe Caicedo. Come riporta lo stesso club rossoblù sul proprio sito ufficiale, i due giocatori si sono fermati per un fastidio muscolare. Nelle prossime ore, ulteriori esami saranno determinanti per capirne entità degli infortuni e tempi di recupero. Brutta tegola dunque per mister Shevchenko, che oltre ai guai fisici di Mattia Destro, Fares e Sirigu, dovrà vedersela con i problemi fisici di Criscito e Caicedo. Entrambi saranno assenti domenica sera al Ferraris contro la Roma. Al momento, il difensore nonché capitano rossoblù è il secondo miglior goleador del Grifone con cinque reti alle spalle di Destro fermo a sei.

Sandro Caramazza