Genoa-Parma 1-4: tris di Cornelius, Criscito tradisce il Grifone

Poker dei ducali che vale l’aggancio al Milan al settimo posto. L’attaccante danese bissa la tripletta dell’andata. Il capitano ligure sbaglia un rigore sullo 0-1, inutile la rete di Iago Falque (sempre dagli 11 metri), poker finale di Kulusevski

GENOVA – Immenso, implacabile, gigantesco Cornelius. L’attaccante danese si merita tre aggettivi, come le reti segnate nel 4-1 del Parma al Genoa. Un successo che consente a D’Aversa di superare l’Hellas Verona e agganciare il Milan al settimo posto in classifica. Per i liguri il rammarico di aver sbagliato un calcio di rigore con Criscito sullo 0-1: sarebbe potuto essere un altro film.

Si capisce fin da subito che il Parma ha un altro ritmo: Kulusevski e Gervinho sono imprendibili, ma a fare la voce grossa è Andreas Cornelius, gigante danese scaricato (troppo presto?) dall’Atalanta. Il centravanti ducale bissa infatti la tripletta realizzata all’andata e sono dei gol storici perché, prima di lui, soltanto Kurt Roland Hamrin nel 1957/58 (contro il Genoa) e Marco Borriello nel 2007/08 (contro l’Udinese) erano riusciti a calare il tris, all’andata e al ritorno, contro la medesima squadra nello stesso campionato. Sullo 0-1 però la musica poteva cambiare perché, da un fallo di mano in area di Iacoponi, nasce un sacrosanto rigore che tuttavia Criscito si fa respingere da Sepe, con l’aiuto successivo del palo. L’ex portiere del Napoli sempre più specialista dagli 11 metri: è il terzo penalty parato in stagione, il secondo consecutivo dopo quello di sabato a Belotti (il primo a Quagliarella). Al 60′ però proprio Sepe nulla può sul secondo rigore della serata concesso al Genoa e trasformato da Iago Falque. Ci sarebbe il tempo per una rimonta, ma sono più gli ospiti che vanno vicini al poker che i liguri al 2-3. Così, prova e riprova, arriva nel finale il definitivo 1-4 con un preciso sinistro dal limite di Kulusevski. Il Parma aggancia il Milan al settimo posto con 39 punti, per il Genoa, fermo a 25, fallita l’occasione di staccare il Lecce e superare i cugini della Sampdoria.

Francesco Carci