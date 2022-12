Genoa, ora è ufficiale: Blessin esonerato

Il club rossoblù ha licenziato l’allenatore tedesco. Al suo posto, squadra affidata ad interim ad Alberto Gilardino. Da pochi minuti è apparso il comunicato del Grifone

Finisce l’avventura di Alexander Blessin al Genoa. Il tecnico tedesco è stato esonerato dal Grifone dopo l’ultimo KO in casa contro il Cittadella per 1-0. Blessin paga un ultimo mese di Serie B da dimenticare con ben tre sconfitte e due pareggi in cinque partite. Successo che al Genoa manca dal 22 ottobre, ovvero dalla trasferta a Terni contro la Ternana finita 1-2. Genoa affidato ad interim a Gilardino. In attesa del nuovo allenatore, il campione del Mondo 2006 dovrà risollevare le sorti di una squadra giù più psicologicamente che tecnicamente. Infatti, il Genoa è al quinto posto in perfetta zona playoff (23 punti) e a meno sei dalla Reggina seconda. Blessin era arrivato al Genoa quasi un anno fa, nel gennaio del 2022, per sostituire la rovinosa esperienza di Andriy Shevchenko. Nonostante il discreto lavoro, il tedesco non era riuscito a salvare la squadra dalla retrocessione.

Sandro Caramazza