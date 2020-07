Genoa-Napoli 1-2: Vittoria della mentalità – Analisi e Pagelle

La squadra di Gattuso vince al Ferraris nel modo in cui aveva chiesto l’allenatore: con sicurezza e solidità. Partita ritmica e giocata sull’aggressività. Tra i partenopei grande partita di Insigne e Fabian Ruiz. I rossoblù di Nicola più coraggiosi nel secondo tempo, da lì si può ripartire per la salvezza

Nel Ferraris vuoto il Genoa e il Napoli iniziano a cento all’ora la loro partita. Due squadre aggressive, corte, “pressarole” per usare un neologismo di qualche anno fa (ci perdoni l’Accademia della Crusca e tutti coloro che in questi giorni stanno battendosi per un ritorno all’italiano pulito proprio contro i neologismi). Un bell’inizio ed è un peccato che non ci sia il pubblico, che avrebbe alimentato la contesa. Il Genoa pressa e il Napoli esce con i suoi triangoli, oggi con Gattuso costruiti sulla destra dove operano Hysaj, Fabian Ruiz e Politano. Al 6° minuto da una triangolazione Politano batte a rete dall’area piccola, Perin devia di piede in angolo. Sul corner mischia in area palla a Elmas, uncinata di sinistro e 1-0. Tutti esultano, ma l’arbitro e il Var pescano un mani di Manolas e si rimane 0-0.

Il Napoli gioca bene e si accampa nella metà campo del Genoa, nascono le occasioni, tra il ’15° e il 22°: prima rovesciata di sinistro dopo un controllo col destro dentro l’area di Elmas, Perin in tuffo sulla destra devia in angolo. Poi i triangoli appaiono a sinistra (come ai tempi di Sarri) e Mertens saggia le capacità di bloccare il pallone in tuffo del portiere del Genoa.

Al 30° magistrale azione del Napoli in gioco diretto: Politano lancia a trenta metri, Elmas fa la sponda e Mertens in area tira angolato. Perin fa l’ennesima parata importante. Al 34° come un lampo, cross di Barreca e palo di Cassata che l’aveva raccolta sul secondo palo con Meret fuori causa. Al 45° quando il finale sembra 0-0 esce fuori il colpo di luce. Hysaj scende, Insigne passa a Mertens e il belga mette all’angolino l’1-0 con cui si va al riposo.

Nel secondo tempo gli schieramenti tattici sono quelli del primo tempo Napoli col solido 4-3-3 di Gattuso e Genoa col 5-3-2 dove Schone serve subito Cassata che aziona Sanabria e Pinamonti, ma il tiro è alto. Un minuto dopo, sulla pressione di tutti i giocatori genoani, Mertens gioca la palla all’indietro ne nasce un pallone parabolico che finisce in angolo. Batte Schone, che ha piede educato, e trova lo stacco di Goldaniga. Terzo tempo del difensore genoano, nemmeno fosse Abdul Jabbar (mitico cestista americano dei Lakers anni ’70 e ’80) ed è pareggio.

Entrano Milik e Lozano per Mertens e Politano, vuole giocare più diretto Gattuso. I suoi intuiscono la nuova idea: Fabian Ruiz in posizione di regista lancia a 40 metri, Lozano scappa via, incespica poi recupera la palla e batte Perin da cinque metri. Genoa 1 Napoli 2. Al ’70° Nicola risponde dentro Iago Falque e Pandev, nuovo attacco: Pinamonti centravanti con Iago lo spagnolo e Goran il macedone dietro. Nel finale soffre il Napoli perché il Genoa spinge per trovare un punto importante nella lotta salvezza. Sale il centrocampo con Ruiz, Zielinski, Lobotka e Younes che fanno possesso palla, il Napoli resiste di tecnica e con carattere e porta via tre punti dal Ferraris vuoto ma teatro di una bella partita.

Perde il Genoa e scivola terzultimo scavalcato dal Lecce ieri vittorioso. Difende arroccandosi nella propria metà campo, ma parte poco in contropiede: è questo il suo grande limite. Il Napoli manovra molto bene la palla e chiude i suoi triangoli in verticale con grandi interscambi interni. Gattuso sta costruendo la squadra sulla forza dei reparti: oltre all’attacco sta nascendo un grande centrocampo.

Pagelle

Meret 6: Il Genoa non tira molto in porta, quando ci riesce però crea problemi. Sul palo di Cassata arriva un attimo dopo. Sul calcio d’angolo di Schone che porta al gol di Goldaniga fa bene a rimanere in porta perché ci sono tre giocatori della difesa. Nel finale si tuffa su Pandev e anche se è fuorigioco fa una parata bassa magistrale.

Hysaj 6,5: Tiene bene il campo e la posizione come sa fare. Tatticamente preciso. Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo appoggia di più l’azione e su una discesa avvia l’azione dell’1-0 di Mertens. Nel secondo tempo continua con precisione il doppio ruolo tattico.

Maksimovic 6: Tiene perfettamente la posizione nel primo tempo, coprendo Manolas su una palla persa dal greco, con un grande recupero. Al ‘3 minuto del secondo tempo si fa anticipare in terzo tempo da Goldaniga che doveva controllare meglio stringendo più la marcatura. Partita sufficiente perché poi recupera il senso tattico e blinda il reparto.

Manolas 6: Perde un pallone in uscita come gli capitava ogni tanto ai tempi della Roma. Il palleggio da dietro non è stato mai il suo forte per via di un piede ruvido. Combatte in difesa coprendo gli spazi con il suo classico ciondolare sulle gambe. E’ un giocatore da 7,5 quando è concentrato, da 6 o 5,5 quando si presenta in campo disattento.

Mario Rui 6,5: Difende per mezz’ora del primo tempo poi comincia ad attaccare e a scendere mettendo cross con il suo sinistro educato. Nel secondo tempo trova un bel tiro che costringe Perin a parare a due mani in angolo.

Elmas 6,5: Primo tempo eccellente. Si inserisce senza palla e partecipa ai triangoli in costruzione sulla fascia destra con Hysaj e Fabian Ruiz. Segna in mischia dopo un calcio d’angolo, ma il Var annulla per un mani di Manolas precedente. Poi trova una bellissima rovesciata di sinistro da centravanti che chiama Perin a una grande parata. Nel secondo tempo va in affanno fisico, ma rimane la buona partita. (Dal’82 Zielinski 6: Nel finale concitato col Genoa che si riversa sul Napoli, è bravo a tenere il palleggio.)

Lobotka 6,5: Nel 4-3-3 il suo ruolo quello del centromediano davanti alla difesa è centrale e importantissimo. Manovra buoni palloni e si fa trovare sempre smarcato per avviare il gioco. Quando il Napoli deve difendere il 2-1 c’è anche lui col suo palleggio corto.

Fabian Ruiz 7,5: Il migliore dei suoi insieme a Insigne. Gioco corto non scontato, ma sempre qualitativo. Gioco lungo splendido. Un suo lancio di quaranta metri trova Lozano tra i centrali del Genoa e lo manda in gol. E’ il nuovo manifesto tecnico del possesso palla spagnolo, il futuro è suo. (Dal’86 Allan s.v.)

Politano 6,5: Fa molto movimento e dà ritmo alla fascia destra, quella dove nasce il gioco manovriero del Napoli di Gattuso. All’inizio della partita ha la palla dell’1-0 ma Perin para in angolo. Su un suo lancio lungo trova Insigne è un altro modo di dare un contributo tecnico al gioco offensivo degli azzurri. Per essere completo deve migliorare il tiro in porta. (Dal’64 Lozano 6,5: Entra e porta gioco diretto invitando al passaggio lungo Fabian Ruiz e gli altri centrocampisti. Se trova continuità può diventare il giocatore che aveva in testa Ancelotti, decisivo.)

Mertens 6,5: Mezzo punto in meno perché dopo aver fatto un bellissimo e disequilibrante gol come direbbero gli spagnoli, spreca cercando un rimpallo con un genoano all’altezza della panchina di Gattuso. Da questa giocata all’indietro nasce una parabola che termina in angolo, da quel corner pareggia Goldaniga. Sfortunato ma anche impreciso per le sue abitudini. (Dal’64 Milik 5,5: Ci si aspetta di più da lui con venticinque minuti a disposizione, nel finale potrebbe calciare meglio in porta però cincischia.)

Insigne 7,5: Premessa con i piedi che ha deve tirare di più in porta di quanto fa in questa partita genovese. Fuor di premessa invece, gioca una partita fantastica sul piano tattico: sempre pronto in appoggio per ricevere i passaggi, bravo nelle triangolazioni, eccellente in tre-quattro coperture difensive a tutta fascia che segnano la sua nuova maturità tecnico-tattica. (Dal’82 Younes 6: Come Zielinski tocca il pallone con attenzione nel palleggio finale.)

Gattuso 7: Bene le scelte che portano a far giocare tutti con tempi di impiego degli uomini ottimi. Tatticamente ricostruire il Napoli sul 4-3-3 e saper capire quale materiale tecnico ha a disposizione, è il segno di intelligenza e competenza. Sta crescendo come coach non tanto perché vince le partite, ma perché sta costruendo l’identità della squadra: regola numero uno tra i compiti di un allenatore.

Le parole di Gattuso: “Callejon ha scritto pagine importanti per questa squadra. È un professionista a 360 gradi ed è un onore per me allenare giocatori così. Sono contento. Abbiamo creato tante palle gol e dovremo ripartire dai 7 minuti della ripresa. I ragazzi stanno facendo fatica, spesso non accettano la critica del compagno, ma questo fa parte dell’essere squadra. Bisogna migliorare sfruttando quelle poche pause che abbiamo a disposizione. L’obiettivo è quello di creare una mentalità vincente e dobbiamo continuare così. Questa squadra quando vuole giocare sa giocare. Io dico sempre che noi dobbiamo guardare la classifica e ora siamo a 15 punti dall’Atalanta. Qui ci sono giocatori forti e non possiamo avere questo divario”.

