Genoa, mercato ambizioso ed una nuova suggestione in attacco

Il club ligure ha già chiuso importanti colpi in entrata, ma il bello deve ancora venire

L’ambizioso Genoa di Rolando Maran si prepara per affrontare la nuova stagione con la speranza di non soffrire fino all’ultima giornata per guadagnarsi la permanenza in Serie A, come accaduto nelle ultime due annate. Come cambierà il Grifone con la nuova guida tecnica? Molto dipenderà dal calciomercato che porterà a termine il ds Faggiano, ma se il buongiorno si vede dal mattino, i tifosi rossoblù possono dormire sonni tranquilli. Fino ad ora il club ligure si è mosso in maniera intelligente e concreta, ma i veri botti potrebbero arrivare proprio nei prossimi giorni.

Intanto la platea genoana ha potuto riabbracciare il figliol prodigo Perin, che vuole conquistare una maglia per l’europeo del 2021. In difesa si punterà sull’esperienza, con Zapata, Masiello e Criscito che andranno a formare una diga non semplice da superare. Il reparto che desta maggiore curiosità è senza dubbio il centrocampo dove si attende il riscatto di Schone. Lo scorso anno si riponevano enormi aspettative sull’ex Ajax che, purtroppo, ha deluso le attese. Mossa a sorpresa del ds Faggiano che ha riportato in Italia in prestito dal Fenerbahce Miha Zajc, giocatore che aveva mostrato tutto il suo talento con la maglia dell’Empoli. Altro innesto che desta non poca curiosità è il 21enne Czyborra che arriva in prestito dall’Atalanta, dove non ha avuto modo di mettersi in mostra. Nel probabile 3-5-2 che schiererà Maran, il terzino sinistro classe 1999 potrebbe trovare la sua collocazione perfetta. Per la corsia opposta il Grifone sta tentando Candreva, che sarebbe fuori dal progetto Conte all’Inter.

Chiudiamo con l’attacco dove l’eterno Pandev non ha alcuna intenzione di abdicare. Al fianco del macedone non è certa la permanenza di Pinamonti. Il centravanti della nazionale under 21 azzurra sembrerebbe in orbita nerazzurra come quarta punta. Intanto spunta un indizio social sul possibile sostituto alla corte di Maran. Mario Balotelli ha pubblicato su Instagram un video con i gol più belli della sua carriera, inserendo nella didascalia un pallone da calcio, un cuore rosso e uno blu. Vista la nota volontà del calciatore di rimanere in Italia ecco spuntare la suggestiva ipotesi Genoa che, fra le altre opzioni (Bologna, Crotone e Cagliari), per motivi diversi sembra essere la più probabile.

Marco Fabio Ceccatelli