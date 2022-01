Genoa, l’allenatore rimane un rebus: Labbadia si tira indietro

Al peggio non c’è mai fine in casa Grifone. Niente da fare per il tecnico tedesco che ha rinunciato all’incarico proprio sul più bello

Fulmine a ciel sereno in casa Genoa con Bruno Labbadia che ha deciso di rinunciare all’incarico. Il tecnico tedesco, in procinto di partire verso Genova, ha fatto un passo indietro non accettando la causa rossoblù. Sembrava tutto fatto per l’accordo con il tecnico ex Hertha Berlino che avrebbe dovuto firmare un contratto fino al 2024. Si apre, dunque, nuovamente la corsa alla panchina del Genoa. I nomi più in voga sul taccuino della dirigenza americana sono quelli di Rolando Maran e Davide Ballardini. Per quest’ultimo, si tratterebbe di un ennesimo ritorno.

Sandro Caramazza