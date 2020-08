Genoa, futuro dirigenziale ma non solo

Il Grifone potrebbe cambiare patron, con una cordata anglo-italiana pronta a sborsare 30 milioni di euro

Ottenuta la salvezza all’ultimo turno di campionato, per il Genoa è nuovamente l’ora di pensare alla prossima annata, con la speranza di migliorare le prestazioni delle ultime difficili stagioni, magari alzando l’asticella tecnica della squadra, in modo da poter riuscire a fare anche un degno salto di qualità. Quasi come ogni fine anno, in quel di Genova sponda rossoblù si ripresenta la solita canzoncina: “Preziosi lascia o no?”

Anche in questo strano e inusuale fine stagione, il patron campano ha lasciato intendere una possibile cessione della società, con imprenditori anglo-italiani interessati all’acquisto dello storico club. Si tratta della cordata guidata dalla Gestio Capital, un family office con base a Londra, fondato da Matteo Manfredi e che coinvolge in quota minoritaria anche l’Aser Ventures del patron del Leeds Andrea Radrizzani. Sarebbero stati messi sul tavolo circa 30 milioni di euro, trattativa che avrà un suo seguito nei prossimi giorni.

SOGNO CHUCKY

Non solo nuovi ingressi dirigenziali, ma in casa Genoa, il nuovo Ds Faggiano sta lavorando per mettere a punto la rosa per la prossima stagione. Un nome che farebbe sognare Genova è sicuramente quello del Chucky Lozano, uomo di punta dello scorso mercato estivo del Napoli. Dopo un’annata non proprio all’altezza, il prezzo di vendita del suo cartellino è calato di parecchio, ecco perché un possibile prestito a Genova potrebbe non solo giovare al giocatore, ma anche allo stesso Napoli, in caso di futura rivendita.

Attenzione anche alla pista Caprari, di cui è proprietaria del cartellino la Samp, nonostante gli ultimi mesi di stagione giocati con la maglia del Parma. In uscita, difficili i riscatti di Perin, che ha già fatto ritorno alla Juve e del torinista Iago Falque. Per quest’ultimo, niente pagamento degli 8 milioni richiesti dal presidente Cairo, con il giocatore che dovrebbe fare ritorno a Torino.

Fonte foto: Calciomercato.com

Sandro Caramazza