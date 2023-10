Genoa e Sassuolo le ammazzagrandi della Serie A

Tempo di lettura 3 minuti

Inizio divertente per Grifone e neroverdi. Sia Gilardino che Dionisi stanno facendo un grandissimo lavoro sulle due panchine

Chiamatele ammazzagrandi. E’ l’appellativo più adatto per sottolineare la grande capacità di questo inizio di stagione di Sassuolo e Genoa. Il turno infrasettimanale ne è stata la suddetta e performante riprova: la squadra di Dionisi ha battuto l’Inter capolista 2-1 in rimonta a San Siro, dopo essere passata in svantaggio; mentre il Grifone ha schiantato ieri la Roma per 4-1 a Marassi. Niente male! E’ il bello della Serie A, nessuno è invincibile e ogni partita rimane aperta e impronosticabile fino all’ultimo. Soprattutto se a guidare le cosiddette ‘piccole’ sono gli allenatori del domani, quelli dal futuro invece già scritto: ossia florido e ambizioso.

Il Sassuolo una certezza

Il Sassuolo e mister Dionisi sono, da questo punto di vista, due esempi chiari e indicativi. La squadra neroverde ha ormai intrapreso da anni il mood della squadra ammazzagrandi. Praticamente il Sassuolo è una tassa da pagare annualmente per le grandi del nostro calcio, che a turno ne devono pagare dazio. Due anni fa l’exploit maggiore con le vittorie a Milano contro Inter e Milan e a Torino contro la Juventus. Lo scorso anno a vedere i fantasmi fu il Milan, che prese ben cinque schiaffoni durante i primi battiti del 2023. Quest’anno, l’Inter è seguita alla Juventus. Due vittorie di fila, una 4-2 contro i bianconeri e l’altra 2-1 contro i nerazzurri. Peraltro, contro la squadra di Simone Inzaghi vige probabilmente un conto in sospeso a priori visto che il Sassuolo è diventata una vera e propria bestia nera: cinque sconfitte nelle ultime nove partite giocate a San Siro. Una marea! Il modello Sassuolo è ormai una bella e assoluta certezza.

Discepolo Genoa

Il Sassuolo ispira e il Genoa prende appunti e impara. In queste prime sei giornate di campionato, i neopromossi hanno raccolto la bellezza di 7 punti. Tutti contro squadre dal coefficiente di difficoltà notevolissimo. La banda di Gilardino ha infatti giocato contro Fiorentina, Lazio, Napoli e Roma, vincendo contro le due romane e pareggiando contro il Napoli campione d’Italia. L’unico KO contro la Viola all’esordio per 1-4. Un percorso paradossale, se sommato a quello contro Torino e Lecce (0 punti raccolti in entrambe le partite), due avversarie sicuramente più abbordabili rispetto alle quattro citate poc’anzi. Ieri l’apoteosi a Marassi contro la Roma di Lukaku, Dybala e Mourinho. Insomma, Sassuolo e Genoa si divertono e fanno divertire: le grandi sono avvisate.

