Genoa e Sampdoria, cronaca di una città in crisi: arriva Sheva, D’aversa rischia

Le due formazioni liguri stanno faticando molto in questo inizio di campionato e sono terzultime a pari merito invischiate nella zona retrocessione

Genova è una delle principali piazze del calcio italiano, con due squadre seguite, tifate con passione, che militano in Serie A ormai da diversi anni. A memoria, è difficile ricordare un inizio di stagione più complicato di quello di quest’anno per Genoa e Sampdoria, che attualmente sono appaiate in zona retrocessione con soli 9 punti conquistati in 12 giornate.

Il Grifone, nonostante l’ottima verve realizzativa di Mattia Destro, ha vinto soltanto una partita, perdendone cinque ed incassando ben 24 reti in 12 gare di campionato. Dopo il sesto pareggio stagionale arrivato venerdì con l’Empoli, la società rossoblù ha deciso di esonerare Ballardini per puntare su Shevchenko. L’ex bomber del Milan è alla sua prima esperienza in panchina con un club dopo cinque anni da CT dell’Ucraina ed avrà un compito molto delicato, visto che mai come quest’anno la salvezza è un obiettivo difficile da centrare. Per quanto riguarda la Sampdoria, pur non avendo cambiato allenatore, la situazione non è molto diversa: una vittoria in più rispetto ai cugini ma due gol fatti in meno ed uno subito in più. La produzione offensiva latita, nonostante individualità dal centrocampo in su che di certo non sono da zona retrocessione e la difesa non appare più solida come quella degli scorsi anni. Lo stesso D’Aversa (ora a rischio esonero), dopo l’ottima esperienza di Parma, sta facendo fatica a dare una vera identità alla sua squadra e si trova nel limbo di guidare una formazione ambigua che ha difficoltà sia a difendere che ad attaccare. La stagione è ancora lunga, ma serve indubbiamente una svolta nelle prossime gare per uscire dal pantano.

Ora c’è la pausa, con alcuni giocatori che partiranno per andare a giocare con le rispettive nazionali e molti altri che invece approfitteranno di queste due settimane per recuperare le energie. Per entrambe le squadre genovesi, un’occasione importante per ricompattare il gruppo e riordinare le idee in vista del prosieguo della stagione. Un cambio di passo è assolutamente necessario.

Dopo la sosta ci saranno le sfide Salernitana-Sampdoria e Genoa-Roma e gli utenti che sfruttano il bonus messo a disposizione dall’operatore saranno cauti a puntare sulle genovesi.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcionews24.com)