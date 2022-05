Genoa dopo 15 anni in B, Venezia ritorno immediato negli inferi

Alla penultima giornata sono arrivate le prime sentenze per quanto riguarda la retrocessione, clamoroso epilogo per il Grifone mentre i lagunari pagano un crollo verticale nel girone di ritorno

Il giorno scampato nelle scorse stagioni ora è giunto. Il Genoa torna in serie B dopo 15 anni, lo certifica la sconfitta del Cagliari di ieri sera contro l’Inter. L’unica rocambolesca combinazione che poteva salvare il Grifone era quella di arrivare a 31 punti insieme ai sardi e alla Salernitana ma ora non è più possibile. I rossoblu concludono così una stagione amara che ha visto il cambio di proprietà da Preziosi al gruppo 777 Partners. Con la precedente proprietà, tra l’altro, nessuna retrocessione in B.

L’annata genoana ha visto avvicendarsi tre allenatori che però non hanno mai trovato il bandolo della matassa. Campionato iniziato con Ballardini. I nuovi proprietari affidano la guida a Shevchenko. L’ucraino, però, dopo un cammino disastroso è stato sostituito. Konko, allenatore delle giovanili, traghetterà la squadra per una gara. Il testimone è poi passato a Alexander Blessin, nome a sorpresa e poco noto ai più. Con quest’ultimo si è visto perlomeno uno spirito più battagliero ma non è bastato a evitare il peggio.

Altra retrocessione è quella del Venezia che dopo una sola stagione torna in cadetteria. Ottimo lavoro di Paolo Zanetti nel girone di andata. Nella seconda parte la squadra si è via via persa inanellando una serie di sconfitte che hanno affossato qualsiasi possibilità di permanenza in A. Lo stesso tecnico è stato esonerato per far posto a Soncin, mister della primavera. Le ultime giornate non hanno scongiurato un epilogo inevitabile. L’ultima retrocessa verrà fuori nella giornata conclusiva dalla sfida a distanza tra Salernitana e Cagliari. La sconfitta dei sardi ha di fatto salvato la Sampdoria senza giocare, lo Spezia, invece, era già tranquillo dopo la vittoria di Udine.

Glauco Dusso