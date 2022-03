Genoa, difesa di ferro: ora la salvezza non è più impossibile

Il grifone ha trovato finalmente un successo e ora può sperare davvero di mantenere la categoria

Alexander Blessin ha cambiato il Genoa. Dal suo arrivo i liguri sono diventati una squadra solida, che fa si tantissima fatica a segnare, ma che subisce pochissime reti. Rotto l’incantesimo di pareggi che sembrava non poter finire, il Genoa ha trovato nel weekend prima della sosta una vittoria di vitale importanza contro il Torino, raggiungendo il Venezia a quota 22 punti a meno tre dal Cagliari quartultimo. Aver sistemato la fase difensiva significa moltissimo per una compagine che era abituata a subire gol a ripetizione, basta guardare l’ultimo match prima dell’arrivo di Blessin con le sei reti incassate dalla Fiorentina che avevano mostrato una squadra ormai allo sbando. Con l’arrivo del tecnico tedesco il Genoa si è riscoperto solido, subendo solo due gol in otto partite e tenendo la porta chiusa contro avversari come Roma, Inter e Atalanta, risultando ancora imbattuta con sette pareggi e una vittoria.

Per una fase difensiva che funziona alla grande, con calciatori come Maksimovic e Vasquez che si stanno rivalutando dopo un difficile inizio, c’è una fase offensiva che stenta a decollare e che rappresenta ad ora il problema principale della squadra. Destro è l’unico con un po’ di costanza, gli altri da Ekuban a Yeboah e Piccoli, non stanno riuscendo a lasciare il segno, con i rossoblu che hanno il secondo peggior attacco in Serie A con soli 23 gol fatti davanti solo alla Salernitana che ha però due match da recuperare. L’equilibrio difensivo sta però permettendo alla squadra di accumulare punti importanti, con la salvezza ora distante solo tre punti e vista ora come un obiettivo e non solo come speranza.

Il calendario pone il Genoa dinanzi a sfide difficili con tante big ancora da affrontare, ma offre anche diversi match decisivi come quelli contro Cagliari e Sampdoria che potrebbero cambiare le carte in tavola. Stagione ancora lunga per il grifone dunque, con prospettive sicuramente migliori rispetto a qualche settimana fa e con una vittoria alle spalle che potrebbe fornire ulteriori motivazioni ad una squadra che è già in netta ripresa.

Alessandro Fornetti