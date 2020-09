Genoa-Crotone 4-1: Destro, Pandev, Zappacosta e Pjaca stendono la banda di Stroppa

Buona la prima per i rossoblu genoani, che “riscoprono” il centravanti caduto nel dimenticatoio e mostrano progressi rispetto all’anno scorso. Per i calabresi, a parte l’emozione del debutto, c’è tanto da lavorare (soprattutto dietro) per non tornare presto in Serie B



La gara delle 15:00 di domenica del primo turno di Serie A edizione 2020/2021 mette di fronte al Luigi Ferraris due squadre con lo stesso obiettivo stagionale ai nastri di partenza: evitare la retrocessione.

Il Grifone allenato da Rolando Maran, subentrato a Davide Nicola in estate, schiera subito l’estro di Zajc dietro alla coppia composta da Pandev e Destro.

I rossoblu sognano di vivere un’annata meno travagliata rispetto alla 2019/2020, dove la salvezza giunse solo negli ultimi scampoli di un campionato vissuto perennemente in crisi.

Dall’altro lato il Crotone torna nella massima serie dopo due anni di purgatorio e da seconda classificata della scorsa serie cadetta.

Stroppa si affida a un modulo quasi speculare rispetto al Genoa, con difesa a 3 e duo di attaccanti (Simy-Rivière) supportato dalla fantasia di Messias.



Le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Pandev.

Allenatore: Rolando Maran.

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Cigarini, Zanellato, Mazzotta; Messias; Rivière, Simy. Allenatore: Giovanni Stroppa.





DESTRO+PANDEV: SUBITO 2-0 – Il primo squillo della gara è rappresentato da un tiro di Messias, trequartista crotonese, che impegna in presa bassa Perin dopo nemmeno un minuto.

Allo scoccare del 6′, uno degli uomini più attesi per i padroni di casa sblocca la gara: Ghiglione sfrutta un’errata uscita dalla linea di Mazzotta e crossa basso per Mattia Destro, che realizza l’1-0 battendo Cordaz da pochi passi sul primo palo.

Il Crotone non si riprende dallo shock e il Genoa affonda il secondo colpo in meno di 180”: lancio in profondità per Pandev, che beffa con un preciso pallonetto l’uscita dell’incolpevole Cordaz.

Messias resta il più attivo dei suoi, tanto da propiziare un cross di Molina che non viene sfruttato da Simy, poco cattivo nell’acrobazia ravvicinata neutralizzata da Perin al 16′.





DESTRO FA QUASI 3-0, RIVIÈRE ACCORCIA – Sulle fasce la squadra di Maran è brava a orchestrare un gioco semplice seppur efficace. Gli ospiti, almeno fino a metà frazione, si affidano a folate offensive centrali alla ricerca di varchi per scatenare la corsa di un Simy poco in palla.

Genoa vicinissimo al 3-0 al 25′, quando Destro si divincola bene dalla marcatura e lascia partire un potente destro a giro dal vertice dell’area: traversa piena a Cordaz battuto e secondo indizio di uno stato di forma discreto da parte dell’ex Bologna (tra le altre, ndr).

Una manciata di minuti dopo i calabresi pescano improvvisamente il punto del 2-1: Molina (ammonito poco dopo, ndr) opera un gran traversone dalla destra, sul quale Rivière si fionda in spaccata battendo imparabilmente Perin.





ZAPPACOSTA ALZA LA VOCE, PALO SIMY – Giallo a Mazzotta al 32′. Il match non fa in tempo a diventare equilibrato che Zappacosta dilata di nuovo il vantaggio per i padroni di casa al 37′. L’esterno giunto alla corte di Maran dalla Roma dribbla bene verso il centro del campo e lascia partire un destro angolato da fuori che beffa Cordaz sul suo palo: 3-1 Genoa tutto sommato meritato. L’autore del gol viene ammonito severamente da Ayroldi qualche istante dopo per un’energica spallata a centrocampo.

Stesso destino al 41′ per Zajc, punito col giallo per un’entrata dura su Magallan. Sugli sviluppi della punizione battuta da Cigarini è Simy a sfiorare il gol che avrebbe riaccorciato le distanze: il colpo di testa del centravanti nigeriano si stampa sul legno con Perin immobile.

Sul ribaltamento di fronte è molto bravo Cordaz a salvare su Ghiglione, vicino al poker a margine di un bell’inserimento laterale.

La partita si innervosisce e anche Pandev (sempre per fallo su Magallan) finisce nel taccuino dei cattivi prima che scorrano i titoli di coda sulla prima frazione.





I CAMBI NON RIANIMANO IL CROTONE – Sostituzione all’intervallo per Stroppa, che toglie un Mazzotta parso in confusione per far spazio a Rispoli. I calabresi provano ad abbozzare un pressing alto, ma Badelj e compagni a centrocampo sono bravi nella circolazione della sfera. Al 12′ altri due avvicendamenti nel Crotone: fuori Zanellato e Rivière, dentro rispettivamente Eduardo Henrique e Kargbo. Messias ci prova flebilmente al 17′, chiudendo però troppo il mancino senza impensierire Perin. A metà della ripresa anche Maran sfrutta energie fresche dalla panchina: escono Badelj (crampi) e Pandev (gran prova) per consentire l’ingresso contemporaneo di Pjaca e Radovanovic. Al 25′ Ghiglione si fa ammonire per un fallo gratuito sul neo entrato Kargbo.





PJACA FA POKER, SIPARIO – Il Crotone alza il baricentro nel vano tentativo di riaprire il conto, finendo impallinato per la quarta volta a un quarto d’ora dalla fine. Percussione centrale di Ghiglione che premia il taglio verticale di Pjaca: assist rasoterra e destro di prima intenzione in diagonale del croato che bacia il palo oltre Cordaz prima di insaccarsi per il 4-1. A 7′ dal termine Destro sfiora la doppietta su buon assist di Pjaca, ma il suo tiro in corsa è deviato in corner da un attento Cordaz. Un cambio per parte un minuto dopo: Melegoni rileva un ordinato Lerager nel Grifone, mentre Gomelt prende il posto di un Cigarini che ha provato invano a predicare nel deserto per il Crotone. L’ingresso di Dragus al posto di un irriconoscibile Simy è l’ultimo atto del match prima del triplice fischio di Ayroldi da Molfetta dopo 3′ di recupero.



Genoa convincente e vivo per tutto l’arco dei 90′. La cura estiva di Maran sembra già dare i suoi frutti: la squadra gioca in maniera logica e precisa, Destro e Pandev hanno buona intesa e anche l’ingresso di Pjaca (possibile ‘crac’ stagionale) non è parso banale.

Nefaste le premesse per il Crotone di Stroppa, troppo imballato nei tre interpreti offensivi, nonché fragile e scollato in fase difensiva. Siamo solo al battesimo ed è innegabile che ci sia tempo per invertire il trend, da ambo i lati.



Fonti foto: SkySport | Goal.com | Corriere Dello Sport | BuonCalcioAtutti | Repubblica.it |



Alessandro Sticozzi