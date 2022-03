Genoa, Criscito ha deciso: andrà subito al Toronto

Il difensore è pronto a rescindere il proprio contratto con i rossoblu per poi trasferirsi in Canada

Domenico Criscito è pronto a lasciare il Genoa e la Serie A. Il Toronto lo accoglierà fin da subito aspettando poi l’estate anche per l’arrivo di Lorenzo Insigne. Fuori per un infortunio, la stagione del giocatore al Grifone è stata molto travagliata, a causa di continui problemi fisici e della situazione sempre più difficile di classifica che vede il Genoa penultimo con soli 17 punti. Criscito rescinderà il proprio contratto con il Genoa e volerà in Canada dove firmerà fino a dicembre 2023. La sua avventura in rossoblu si conclude dopo 269 presenze e 29 reti segnate, molte su calcio di rigore dov’è un vero specialista.

Fonte foto: pazzodifanta.com

Alessandro Fornetti