Genoa: archiviazione per il caso Irpef, non ci sarà nessuna penalizzazione

Il club ligure era stato indagato per un presunto tardivo pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in realtà tutto il procedimento è risultato regolare quindi non verranno tolti punti

Sospiro di sollievo per il Genoa, che invischiato nella lotta per non retrocedere non può permettersi di perdere punti per nessun motivo. Il club ligure negli ultimi mesi è stato indagato per un presunto tardivo pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, rischiava da un’ammenda fino ad una penalizzazione in classifica. La procura federale però ha riconosciuto la buona fede del Grifone archiviando il procedimento. Il pagamento di quanto dovuto all’erario infatti è avvenuto nei tempi indicati dalla legge, mentre la documentazione è stata inviata in ritardo a causa di un problema telematico. Ora Gilardino ed i suoi ragazzi possono tornare a concentrarsi sul campionato.

Luca Missori

