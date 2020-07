Genoa 0-3 Inter: Lukaku mattatore – analisi e commento

L’ex Manchester United trascina i compagni alla vittoria

Il Genoa sa di dover vincere questa gara, per assestare un colpo decisivo, nella lotta per la salvezza e parte subito forte con Criscito che imbecca Pinamonti ma il suo colpo di testa termina alto.

I meneghini provano a mantenere il pallino del gioco ma il loro possesso palla, alla fine dei giochi, risulta essere abbastanza sterile mentre i liguri, dal canto loro, si difendono in modo compatto e quando ripartono rischiano sempre di far male agli avversari.

Al ventottesimo minuto è ancora Criscito ad impegnare Handanovic con un sinistro velenoso il quale, tuttavia, viene bloccato senza patemi dal estremo difensore sloveno.

Dopo appena due minuti è l’Inter ad affacciarsi in area genoana grazie a Luataro che si mette in proprio e, dopo aver fatto lo slalom tra due difensori, viene chiuso al momento del tiro da un intervento prodigioso di Romero.

L’Inter sembra essersi svegliato dal torpore da cui era stato colpito ed al trentatreesimo minuto trova il gol del vantaggio grazie a Biraghi che serve un “confetto” a Lukaku il quale, dopo aver “brutalizzato” regolarmente Zapata, di testa sigla il gol del 1-0.

Il “Grifo” è ancora vivo e Jagiello per poco non trova il “jolly”, con un calcio di punizione insidiosissimo, che termina a lato di un nulla.

Il secondo tempo prosegue sulla falsa riga del primo, con l’Inter a far la partita ed il Genoa che prova a ripartire ma le occasioni faticano ad arrivare, giusto Mosens, con un paio di discese crea dello scompiglio ma poi i suoi cross non si rivelano azzeccati.

Al ottantatreesimo, Sanchez entrato nel secondo tempo, raccoglie un’assist perfetto di Mosens e chiude la partita.

A metterci il sigillo finale, in pieno recupero, ci pensa Lukaku che festeggia con una doppietta la sua grande prestazione.

L’Inter dimostra di tenere al secondo posto il Genoa deve sperare che il Lecce non vinca a Bologna, sennò la situazione potrebbe complicarsi.

Pagelle:

Handanovic: 6 Per lui solo l’ordinaria amministrazione.

Skriniar: 6,5 Il Genoa non forza più di tanto e lui, insieme ai compagni, controlla bene la situazione. (dal 64′ D’Ambrosio: 6 Non fa rimpiangere Skriniar nel finale)

Ranocchia: 6,5 Il post look down gli ha portato in dote qualche minuto in più di gioco, ma sono sempre molto pochi. Non è facile giocare ad alto livello quando si è impiegati raramente ma oggi ha svolto bene il suo compito.

Godin: 6,5 La sua esperienza pesa sempre, sbroglia qualche situazione complessa ed anche in attacco, prova a fare la voce grossa, senza però riuscirci.

Moses: 7 Si impegna molto, corre molto, ma spesso le sue soluzioni sono imprecise. Si riscatta con l’assist del raddoppio. (dal 83′ Candreva: S.G.)

Brozovic: 6 Organizza bene il gioco a metà campo e nel primo tempo si rende pericolo con un tiro dal limite dell’area.

Gagliardini: 6,5 L’impegno non manca di certo prova anche qualche sortita in avanti ma senza trovar fortuna.

Biraghi: 7 Pennella un cross al bacio per Lukaku. Decisivo. (dal 83′ Young: S.G.)

Eriksen: 5 Se non avessi controllato le formazioni non mi sarei accorto della sua presenza in campo. Vacuo. (dal 64′ B. Valero: 6 Sicuramente è più vivo dell’ex Ajax e Spurs, prova spesso ad inserirsi, ma senza successo)

Lukaku: 7 Lotta sempre e molto spesso trova gol decisivi. Oggi porta in vantaggio la sua squadra sfruttando tutto il suo potenziale fisico e poi chiude definitivamente il match in pieno recupero.

Lautaro: 6 Si accende sempre a sprazzi, in uno di questi e decisivo Romero a negargli il gol. (dal 64′ Sanchez: 6 Prova a farsi vedere vivo, nei giorni decisivi per il suo riscatto, vuole mettersi in mostra e ci riesce mettendo a segno il gol che chiude la partita)

All. Conte: 7 Squadra che lotta e che vince, a sua immagine e somiglianza.

Sanchez mette in rete il pallone del 2-0.

Fonte foto: sportface.it – ilmessaggero.it

Firma: Alessandro Nardi