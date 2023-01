Gattuso-Valencia è divorzio: finisce l’avventura spagnola del tecnico

Un ruolino di marcia negativo, soprattutto nel 2023, ha messo la parola fine al rapporto tra l’allenatore e la società spagnola che dopo poco più di sette mesi si separano

La Liga risulta indigesta a Gennaro Gattuso. Ieri si è concluso in maniera consensuale il sodalizio tra il Valencia e il mister italiano. Troppo deludente il cammino della squadra fin qui per continuare. Addirittura disastroso l’inizio 2023 che ha visto anche la sconfitta nelle semifinali di Supercoppa spagnola e l’eliminazione dalla Coppa del Re. Solamente 7 punti nelle ultime 10 partite e zona retrocessione a un passo, tutto questo ha convinto la dirigenza valenciana a separarsi da Gattuso. Di fatto la situazione a Valencia è da tempo tesa, non l’ambiente ideale per lavorare in serenità. Le frizioni tra tifosi e società del patron Lim creano tensioni che si ripercuotono sulla squadra e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora si volta pagina con gli allenamenti diretti da Voro, persona di fiducia della dirigenza. Giovedì la delicata trasferta con il Real Madrid.

Glauco Dusso