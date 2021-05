Gattuso nuovo allenatore della Fiorentina

Il tecnico calabrese, dopo nemmeno 48 ore da disoccupato, ritorna su una panchina di Serie A

Dall’inferno al paradiso, dal licenziamento all’occupazione immediata. Sono state ore decisamente febbricitanti per Gennaro Gattuso, domenica deluso e spodestato dalla panchina del Napoli dal patron Aurelio De Laurentiis e, dopo 48 ore, dichiarato nuovo allenatore della Fiorentina fino al 30 giugno 2023 (tutto sempre via Twitter). La Viola, dunque, saluta per la seconda volta nel giro di un anno e mezzo Beppe Iachini, il quale era stato esonerato lo scorso 9 novembre per essere poi nuovamente richiamato nel mese di marzo a causa delle improvvise dimissioni di Cesare Prandelli.

In origine fu Iachini

In quest’ultimo anno e mezzo, i tifosi della Fiorentina non hanno certo vissuto dei bei momenti. Il tredicesimo posto in graduatoria, la cessione di Federico Chiesa alla Juventus e i vari avvicendamenti in panchina, sono stati difficili da digerire. Beppe Iachini è stato sicuramente (a suo malgrado) uno dei protagonisti negativi della Viola. Arrivato per la prima volta il 23 dicembre del 2019 per sostituire Vincenzo Montella, il tecnico di Ascoli Piceno è stato prima esonerato il 9 novembre 2020 dopo 322 giorni, 31 panchine, 12 vittorie, 10 pareggi e nove sconfitte per poi essere nuovamente richiamato lo scorso 24 marzo. In 62 giorni, Iachini ha disputato 10 partite, condite da due vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Numeri non proprio esaltanti ma utili per agguantare la salvezza.

L’Intermezzo Prandelli

Nonostante i corsi e ricorsi storici molto convincenti e romantici, il secondo Prandelli sulla panchina della Fiorentina è stata una vera e propria “minestra riscaldata”. Il tecnico bresciano, arrivato a Firenze lo scorso 9 novembre, non è riuscito a cambiare le sorti di una Fiorentina in grande difficoltà. Il suo secondo mandato a Firenze è durato 134 giorni, in cui ha disputato 23 panchine, condite da appena sei vittorie, sei pareggi e ben 11 sconfitte. Un secondo matrimonio finito per volere dello stesso Cesare Prandelli, attraverso una toccante lettera di presumibile addio al calcio allenato.

Adesso tocca a “Ringhio”

La fumata bianca è finalmente arrivata. La Fiorentina, infatti, corteggiava da tempo il campione del mondo che, silurato dopo la cocente mancata qualificazione in Champions League da De Laurentiis, ha rotto gli indugi, prendendosi una delle piazze più prestigiose d’Italia. Il compito di Rino Gattuso non sarà certamente facile, anche perché dovrà sistemare un gruppo abbastanza giù mentalmente dopo gli ultimi anni bui, con il gioiello Vlahovic in dubbio se rimanere o meno sotto la Fiesole. I presupposti che si porta con sé il tecnico calabrese sono, invece, piuttosto promettenti. L’esperienza al Napoli, nonostante la “Fatal Verona“, ha avuto dei buoni esiti: 81 panchine disputate, 46 vittorie, 13 pareggi e 22 sconfitte. Sicuramente, il connubio piazza-allenatore sarà appassionante, ma ovviamente l’ultima parola sta al campo.

Sandro Caramazza