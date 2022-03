Gasperini pesca il jolly, Cissè dal nulla si prende la scena

Potrebbe essere la nuova scoperta della Dea l’attaccante della primavera che fino a gennaio giocava in seconda categoria, ieri sera ingresso decisivo e gol da tre punti per i nerazzurri

Moustapha Cissè probabilmente due mesi fa non si sarebbe aspettato tutto questo. Il poco più che 18enne giocava con la Rinascita Refugees in Puglia, squadra per richiedenti asilo. A suon di gol ha convinto l’Atalanta a dargli un’opportunità. Da febbraio se ne stava tranquillo con la Dea primavera col suo bottino di 3 gol in 3 partite. I continui infortuni del reparto avanzato di Gasperini, ultimo quello di Boga sabato, lo portano in panchina a Bologna con il solo Muriel come punta. La partita al Dall’Ara è bloccata e allora l’allenatore atalantino decide che è l’ora di giocarsi il jolly. Dentro il ragazzo sconosciuto, fuori proprio Muriel. A una manciata di minuti dal termine liberato in area castiga Skorupski, una rete che vale oro, una vittoria per l’Atalanta che scaccia i fantasmi di un ennesimo stop. Lui su tutte le copertine, lui l’uomo nuovo di Bergamo. Dal nulla alla gloria, che sia di buon auspicio per una grande carriera. Potrebbe essere la nuova scoperta orobica ma piano con gli entusiasmi, Gasp sa come gestire la situazione.

Glauco Dusso