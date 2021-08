Gasperini e l’Atalanta tra favola e leggenda

L’Inter si è indebolita, la Juventus è in ricostruzione, per la Dea la tentazione Scudetto è mai come ora alla portata

L’Atalanta è ormai una realtà consolidata del calcio italiano. Una società solida, che spende in maniera oculata, che forma giocatori di alto livello partendo da poche risorse a disposizione. Una squadra che gioca in modo così coeso e spettacolare ha fatto diventare abitudinaria l’eccellenza e chi la segue ormai da molte cose per scontate, volendo sempre di più.

Dopo diverse stagioni ad alto livello ma senza ancora un trofeo, inevitabilmente per la Dea l’asticella delle aspettative si è alzata, a maggior ragione dopo l’estate di calcio mercato. Le due squadre che sulla carta sono sempre sembrate di un livello superiore ai bergamaschi (Inter e Juventus) hanno perso dei pezzi importanti (l’Inter in particolare) e sono ripartite da capo con due nuovi allenatori, per tentare di costruire un ciclo nuovo. Ai nastri di partenza le rose dei nerazzurri di Milano e dei bianconeri rimangono comunque superiori, ma mai come quest’anno c’è la sensazione che la Serie A non abbia una super favorita per la vittoria finale. Ecco dunque che dalle parti di Bergamo si fa largo un pensiero, taciuto per scaramanzia ma sempre più presente: l’Atalanta può giocarsi lo scudetto. Le incognite rimangono parecchie, a cominciare dall’impegno in Champions League che ha tolto sempre tanta energia in campionato ad una squadra che fa dell’intensità di gioco la sua arma migliore, ma se Gasperini cominciasse ad ottenere i risultati anche non giocando al 100% e ruotando sapientemente gli uomini, come nelle scorse stagioni, ci sarebbero tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine.

La Dea è a un bivio: restare una bella favola ed essere ricordata come una squadra in grado di insediare le grandi, oppure diventare essa stessa una delle grandi squadre del nostro campionato. Per farlo serve un trofeo, che può arrivare da più parti. Mai come quest’anno però puntare al bersaglio grosso è un’impresa che sembra alla portata dell’Atalanta, la società dei miracoli.

Luca Missori

