Gareth Southgate e il grande obiettivo

Nel 1996 il CT inglese sbagliò il rigore decisivo in semifinale, ora da selezionatore può riscattarsi definitivamente

“Ho giocato oltre quindici anni ma ancora oggi vengo ricordato soltanto per quel penalty. La Nazionale mi sta dando l’occasione di poter ripagare quel debito”. Così ha parlato Gareth Southgate, prima dell’ottavo di finale di Euro 2020 contro la Germania, vinto dagli inglesi per 2-0.

Il rigore, quel rigore, è stato lo spartiacque della sua carriera da giocatore. Una semifinale persa all’Europeo, 25 anni fa, proprio contro i tedeschi e proprio a Wembley, dove stasera da selezionatore sfiderà la Danimarca e tenterà di raggiungere l’Italia in finale. Il calcio è così, “c’è sempre un’altra stagione”, come diceva il protagonista del celebre film “Febbre a 90” e c’è sempre un’altra partita, anche dopo aver smesso di giocare. Southgate questo lo sa bene ed anche se ne parla poco sin dal primo giorno di Euro 2020 ha un solo obiettivo: rimettere in pari i conti col destino e diventare il primo commissario tecnico a far vincere la coppa all’Inghilterra. Sì perché gli inventori del football moderno un Europeo non l’hanno mai vinto e non sono mai arrivati neanche in finale. La Danimarca invece sì, nel 1992, al termine di un’incredibile cavalcata che gli scandinavi stanno provando a replicare quest’anno. In ogni caso, gli inglesi partono con gli ovvi favori del pronostico. I padroni di casa hanno iniziato piano, due vittorie di misura contro Croazia e Repubblica Ceca nel girone, inframezzate dal deludente pareggio per 0-0 con la Scozia. Poi, dagli ottavi in avanti, è iniziato un altro torneo. I successi per 2-0 e 4-0, rispettivamente contro Germania e Ucraina, hanno fatto svoltare il torneo degli uomini di Southgate, che ora riceve molte meno critiche rispetto a qualche settimana fa. Gli era stato rimproverato di non essere in grado di gestire il grande potenziale tecnico della sua Nazionale. Ora, lavorando in silenzio, sta facendo cambiare idea ai suoi detrattori, uno per uno.

Alla gloria in ogni caso mancano due partite: quella di stasera contro la favola Danimarca e quella di domenica contro l’Italia. Entrambe a Wembley, uno stadio tanto bello quanto maledetto per Southgate. Due battaglie per riscattare il passato, gioire del presente e guardare con ottimismo al futuro. Per riprendersi da ct quello che il ‘dio del calcio’ gli ha tolto da giocatore. Perché c’è sempre un’altra partita.

Luca Missori

(Fonte immagine: Harpersbazaar.com)